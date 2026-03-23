Vea el gol que tiene a Saprissa ganándole a San Carlos (y que le sirve a Alajuelense)

Este es el equipo titular de Saprissa en el partido contra San Carlos.

Saprissa abrió la cuenta en el bravo partido contra San Carlos en Ciudad Quesada a través de Kendall Waston, luego de un pase de Jefferson Brenes y un despiste de Jean Carlo Agüero, porque el defensor morado le picó a la espalda.

Antes de eso, el balón pasó por Mariano Torres y Luis Javier Paradela.

La anotación en el minuto 39 la gritó el saprissismo con todo, y aunque usted no lo crea, es un gol que también le sirve a Alajuelense.

Kendall cerró como 9. Lo está ganando la "S" en San Carlos. 💥 pic.twitter.com/Mz25uBLKV2 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026

¿Por qué? Porque en este momento, después de la derrota que sufrió la noche anterior contra Herediano, la Liga necesita que San Carlos no gane para mantenerse en el cuarto lugar, en zona de clasificación.

Antes de que se acabara el primer tiempo, parecía que Kendall Waston anotaba de nuevo. Sin embargo, a través del VAR se determinó que había un fuera de juego de Gerald Taylor.

Anotaba Waston nuevamente, pero la bola pega en la espalda de Taylor que estaba en offside. Seguimos 0-1 en el Carlos Ugalde. pic.twitter.com/tH8dMZpywp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 23, 2026

Los equipos se fueron al descanso y Saprissa le está ganando 0-1 a San Carlos, en Ciudad Quesada.