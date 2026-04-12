Vea el gol que tiene a Alajuelense ganando ante Sporting

Liga Deportiva Alajuelense ya logró romper la paridad en el compromiso que disputa frente a Sporting FC.
El cuadro rojinegro se impone en el marcador 1-0 cuando el cronómetro señala el minuto 58.
Creichel Pérez no perdona y pone el primero para los manudos. ✅ pic.twitter.com/ha2yjqbVE4— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 12, 2026
La conquista manuda se gestó tras un cambio de juego preciso efectuado por Rashir Parkins. El mediocampista trazó un servicio de larga distancia que cruzó de lado hasta encontrar a Creichel Pérez, quien demostró gran capacidad física al proteger el balón y desplazar a su marcador para poder abrirse un espacio y rematar de media volea venciendo así a Johnny Álvarez.