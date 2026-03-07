Vea el gol que recibió Keylor Navas frente al Necaxa y que fue anulado: Así opina analista arbitral

No importa el país o el campeonato de fútbol donde se utilice: el VAR siempre generará acciones polémicas y será el árbitro, con su interpretación, quien tome la última decisión.

De acuerdo con el analista arbitral y exárbitro Greivin Porras, el guardameta costarricense Keylor Navas, quien milita en Pumas UNAM de la Liga MX, recibió este viernes un gol legítimo que fue anulado incorrectamente.

El exréferi explica su apreciación de acuerdo con lo que se puede observar en las repeticiones del juego ante el Necaxa, que ganaron los universitarios de visitantes (0-1). El gol anulado signficaba el tanto de apertura del marcador para los anfitriones.

El guardameta costarricense, Keylor Navas, sigue siendo figura de los Pumas, que suma solo una derrota en los últimos 13 partidos. (La Nación/Cortesía: 'X' Pumas)

Al minuto 49 se cobra un tiro de esquina y el delantero argentino Tomás Badaloni salta y logra contactar el balón,, en apariencia con su muslo derecho. El balón sobrepasa la línea de gol, a pesar del esfuerzo de Navas. Sin embargo, el árbitro central del compromiso lo anula y señala mano del delantero.

Es claro que la pelota ingresa en la cabaña de Keylor, pero el silbatero invalida la acción por una supuesta infracción del atacante.

La jugada se puede observar en el video del resumen del partido, en el minuto 4:30.

Para Porras, en la acción que se aprecia en las repeticiones el gol es válido, lo que confirma que el VAR es un tema polémico en todo el mundo y, sin duda, la acción del gol anulado en el juego entre Necaxa y Pumas es bastante controvertida.

“Luego de revisar la jugada, el gol a Keylor Navas es legítimo, porque el jugador rival nunca toca el balón con la mano. El balón le pega en el muslo y la cadera antes de ingresar. El futbolista nunca hace contacto con la mano, por lo que debió haber sido gol”, manifestó Porras.