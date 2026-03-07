Los Pumas de Keylor Navas vuelven a la victoria y van por el líder de la Liga MX

El Pumas, equipo del arquero costarricense Keylor Navas, volvió a la senda de la victoria en la Liga MX tras vencer este viernes 0-1, como visitante, al Necaxa.

Los universitarios, que el martes anterior cayeron 2-3 frente al Toluca y perdieron su invicto, se recuperaron muy pronto del traspié en casa y derrotaron a los rojiblancos en el estadio Victoria de Aguascalientes.

La única anotación del partido fue obra de Guillermo Memote Martínez al minuto 81, de la segunda parte, tras un cobro de tiro libre del panameño Adalberto Carrasquilla.

Keylor Navas sigue siendo figura en los Pumas de México, que continúan con su buena campaña en la Liga MX. (La Nación/Tomado "X" de Pumas)

Nuevamente Keylor le dio seguridad a la parte baja de los universitarios y fue determinante en los momentos que fue exigido durante el compromiso.

Con el triunfo, los Pumas llegaron a 19 puntos y, son terceros del campenato con un partido más, se colocan a tres unidades del líder, Cruz Azul (22), mientras el Toluca es segundo con 21.

¡GOYA, GOYA! @PumasMX sigue en plan grande, una sola derrota en sus últimos 13 duelos de fase regular, luego de vencer 1-0 a @ClubNecaxa



Los jugadores festejan con su gente, que hoy llenó el Victoria. #LigaMX pic.twitter.com/3zCUU95Sgv — PressPort (@PressPortmx) March 7, 2026

Este sábado el Cruz Azul se medirá al Atlético San Luis a partir de las 5 p. m.

Para la jornada 11, los Pumas enfrentarán precisamente al Cruz Azul en su casa, el próximo sábado 14 de marzo a las 9 p. m., donde podrían acortar distancias con los cementeros, que tienen una muy buena campaña.

En la primera parte del compromiso los visitantes dominadores el compromiso y tuvo opciones claras para anotar por intermedio de Álvaro Angulo y el paraguayo Robert Moreno, sin embargo, el arquero argentino Ezequiel Unsain evitó la caida de su marco.

Para el arranque de la segunda parte los locales mostraron mayor dinámica en el terreno de juego, incluso había anotado por intermedio del defensor Tomás Badaloni, pero el gol fue anulado por el VAR una mano previa.

Sin embargo, en el epílogo del compromiso, el Memote Martínez marcó de cabeza para darle la victoria a los felinos.