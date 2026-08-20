Vea el gol de Priscilla Barrientos en el clásico entre Alajuelense y Saprissa (video)

Priscilla Barrientos estaba muy emocionada. Su primer gol con Liga Deportiva Alajuelense le dio tres puntos a su equipo en el clásico.

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizaban un clásico parejo, discreto y de pocas ocasiones de peligro. Sin embargo, las leonas se dejaron el triunfo con un gol de Priscilla Barrientos.

Ella tenía apenas tres minutos de haber ingresado al partido, como relevo de Ángela Mesén.

Alexandra Pinell cobró un tiro de esquina, la guardameta morada María José Zúñiga dejó el balón suelto y la atacante envió la pelota al fondo.