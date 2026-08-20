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Vea el gol de Priscilla Barrientos en el clásico entre Alajuelense y Saprissa (video)

Priscilla Barrientos tenía tres minutos de haber ingresado al clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF

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Por Fanny Tayver Marín
19/08/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por la jornada tres de la liga femenina en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Priscilla Barrientos estaba muy emocionada. Su primer gol con Liga Deportiva Alajuelense le dio tres puntos a su equipo en el clásico. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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