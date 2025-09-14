Vea el gol de Guillermo Villalobos a pura cabeza en el partido Alajuelense vs. Liberia

Liga Deportiva Alajuelense se puso arriba en el marcador en el minuto 21, en el partido contra Liberia que se juega en el Morera Soto.

Ronaldo Cisneros ya había dado un aviso, pero el gol con el que se abrió el marcador en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia fue de Guillermo Villalobos.

La anotación surgió de una jugada de pelota quieta, con un cobro de tiro de esquina de Celso Borges y la viveza del defensor, que siguió las indicaciones de Óscar “Macho” Ramírez.

El técnico rojinegro le pedía que en cada tiro de esquina, fuera a meterse al área. Y tenía razón, porque así llegó el gol.

Guillermo Villalobos cabeceó una vez y pegó en el palo, pero no le perdió la mirada a la pelota.

El rebote le quedó y el frentazo fue inmediato. Esta vez sí entró. Y su virtud fue no perder la trayectoria de esa pelota. Y eso se convirtió en el 1-0.

⏰ 21’ Gol de Guillermo Villalobos que le da la ventaja a la Liga Deportiva Alajuelense. pic.twitter.com/6qRAT05oIO — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2025

