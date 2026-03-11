Vea el gol de Denis Bouanga en el partido entre LAFC y Alajuelense

El partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense es bravo, en el BMO Stadium.

Liga Deportiva Alajuelense abrió en marcador en el cierre de la primera parte con Alejandro Bran; pero en el arranque del complemento, LAFC logró el 1-1, a través de Denis Bouanga.

Se llevan 66 minutos y el equipo estadounidense está volcado al ataque, en el juego de ida de esta serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Esta serie terminará de resolverse el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.