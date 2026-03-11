Puro Deporte

Vea el gol de Denis Bouanga en el partido entre LAFC y Alajuelense

Así fue la anotación con la que LAFC logró el 1-1 ante Alajuelense en el BMO Stadium, en Concachampions

Por Fanny Tayver Marín
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club is held up by Aar�n Salazar #24 of Liga Deportiva Alajuelense as he attacks the goal during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 at Banc of California Stadium on March 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense es bravo, en el BMO Stadium. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFC vs AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsDenis Bouanga
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

