Vea el gol de Andrey Soto con el que Pérez Zeledón le está ganando a Alajuelense

Este es el gol que se produjo en el primer tiempo del partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Andrey Soto (17) celebra su anotación en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.
Andrey Soto (17) celebra su anotación en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)







