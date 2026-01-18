Vea el gol de Andrey Soto con el que Pérez Zeledón le está ganando a Alajuelense

Andrey Soto (17) celebra su anotación en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.

Se acabó el primer tiempo del partido entre el Municipal Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense, con marcador de 1-0 a favor de los generaleños.

¿Vio el gol de Andrey Soto? Todo empezó después de que Alexis Gamboa fue a pelear un balón y ganó su duelo, pero cuando jugó con Creichel Pérez, Joaquín Aguirre presionó y le quitó la pelota.

El generaleño se apoyó en Jefferson Rivera. Entre ellos tocaron el esférico de nuevo. Después de eso, el 30 de Pérez Zeledón (Rivera) levanta el centro.

Seguidamente, Andrey Soto martilló el balón en la puerta rojinegra custodiada por Bayron Mora para firmar el 1-0 en el partido.

⏰ 20' Gol de Andrey Soto y Pérez Zeledón abre el juego ante Alajuelense. pic.twitter.com/RZqadwVaKx — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

