Puro Deporte

Vea el gol de Alajuelense: así le anotó Ronaldo Cisneros a Saprissa

Se acabó la primera parte en el clásico nacional entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense y el marcador se encuentra 1-1

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs. Alajuelense
En el clásico nacional también están presentes aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRonaldo CisnerosSaprissaSaprissa vs AlajuelenseClásico NacionalClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.