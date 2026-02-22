Vea el gol de Alajuelense: así le anotó Ronaldo Cisneros a Saprissa

En el clásico nacional también están presentes aficionados de Liga Deportiva Alajuelense.

Después de empezar con el marcador en contra, Liga Deportiva Alajuelense empezó a mejorar en el clásico y empató el partido con un gol de Ronaldo Cisneros en el minuto 33. Todos los detalles del juego podrá seguirlos en este artículo.

El gol de Alajuelense surgió después de que Washington Ortega jugó con Isaac Badilla. El juvenil avanzó y le dejó el esférico a Alejandro Bran, quien sacó un remate que Abraham Madriz desvió con una mano.

Sin embargo, apareció el delantero mexicano en el lugar preciso para enviar el balón al fondo. Y así fue como Ronaldo Cisneros puso las cosas 1-1 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ronaldo Cisneros anotó en el clásico nacional de este 21 de febrero. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Al concluir el primer tiempo, persiste ese marcador. Y a continuación podrá ver el gol de Cisneros, pero repase también el de Javier Paradela.

El gol de Ronaldo Cisneros (video)

⏰ 34’ Ronaldo Cisneros empata el juego tras una buena combinación de Alajuelense. pic.twitter.com/Ds5hWziW4u — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026

Cisneros se las mandó a guardar igual que en la final anterior ¡Los tiene bajo el zapato! pic.twitter.com/RywthiHkoe — TD Más (@tdmascrc) February 22, 2026

El gol de Luis Paradela (video)

⏰ 7’ Gol de Luis Paradela que con un buen cabezazo pone el 1-0 para Saprissa. pic.twitter.com/kThoqKjSfD — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026

