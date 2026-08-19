Vea el gol con que Herediano gana en Nicaragua

Elías Aguilar, capitán de Herediano, recibió un gran pase de Aarón Murillo y con gran clase abrió el marcador.

Herediano llegó al Estadio Independencia de Estelí decidido a levantar en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y lo está consiguiendo.

De momento, en el primer tiempo, el cuadro florense gana de visita 0-1. Elías Aguilar, al minuto 21, abombó las redes para abrir el marcador.

Aarón Murillo se fue al frente, quebró las líneas, observó a Elías y le puso el pase como cuchillo en mantequilla, lo dejó de cara al gol y el capitán florense aprovechó en gran forma.