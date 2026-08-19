Vea el gol con que Herediano gana en Nicaragua

Herediano llegó al Estadio Independencia de Estelí decidido a levantar en la Copa Centroamericana de la Concacaf, y lo está consiguiendo.
De momento, en el primer tiempo, el cuadro florense gana de visita 0-1. Elías Aguilar, al minuto 21, abombó las redes para abrir el marcador.
Aarón Murillo se fue al frente, quebró las líneas, observó a Elías y le puso el pase como cuchillo en mantequilla, lo dejó de cara al gol y el capitán florense aprovechó en gran forma.
Herediano golpea primero y coloca el 1-0 en el marcador 💥 pic.twitter.com/uiZTYcHcQ0— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 19, 2026