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Vea el gol con que Herediano gana en Nicaragua

Elías Aguilar se avivó y fusiló al arquero del Real Estelí

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Por Milton Montenegro
Recopa 2026, Herediano vs. Saprissa
Elías Aguilar, capitán de Herediano, recibió un gran pase de Aarón Murillo y con gran clase abrió el marcador. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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