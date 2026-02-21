Vea el divertido momento que vivió Erick Lonis en un restaurante: hasta amor platónico le salió

Erick Lonis suelta una carcajada al recordar el momento, y usted puede ver el video que Rogelio Li Zheng, propietario del restaurante de fusión asiática Tom Tom Wok, subió a sus redes sociales.

“Mira quién vino a visitarnos hoy y a probar nuestros platos”, empieza diciendo el simpático Rogelio en el video, mientras al fondo se ve a Erick Lonis junto a José Francisco Porras.

“Dice Erick Lonis que vio mi video del Kung Pao y se antojó. Entonces venir a probarlo. Muchas gracias por venir”, añadió Rogelio Li Zheng, quien en realidad no es chino; es tico de nacimiento, pero sus padres sí son de China, y heredó de ellos el gusto por la comida asiática.

“Yo vi unos videos de su comida por Instagram y quise ir a probar. Fue muy vacilón porque, apenas entramos, nos dice la esposa de Rogelio: ‘Yo a ustedes como que los conozco’. Pero no sabía de dónde. Al rato, fuera del restaurante, pasaron unas muchachas del Ministerio de Salud, vieron hacia adentro y se animaron a entrar. Ellas dijeron: ‘Qué pena molestarlo, pero ustedes son mis porteros favoritos de Saprissa’”, contó entre risas Erick Lonis. Y lo mejor estaba por venir.

“En eso llega la esposa de Rogelio y dice: ‘Yo sabía que los conocía. Lonis, usted es mi amor platónico’. Y el chino, que estaba atrás de ella, dice: ‘¡Jueputa!’”, recordó Lonis.

Yuselyn Granados añadió que no imaginó que Lonis iba a contar eso del amor platónico.

“No sabía quiénes eran. Yo dije: ‘Los he visto en algún lado’, y les pregunté, pero no me decían. En eso entraron esas muchachas y Lonis dijo algo, entonces le grité: ‘¡Lo sabía, lo sabía, eres mi amor platónico!’. Se me olvidó que mi esposo estaba detrás y pensé: ‘Ya me dieron el divorcio’”, expresó Yuselyn, y añadió que Rogelio no la regañó.

Erick Lonis integrante del comité deportivo de Saprissa, la pasó muy bien en el almuerzo del jueves pasado. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

“Si viene Keyla Sánchez, seguro él se pone igual de nervioso como me puse yo”, añadió Yuselyn Granados.

¿Y qué comió Erick Lonis?

Erick saboreó el Kung Pao Chicken, que, dice Yuselyn, es un pollo salteado con olores, zanahoria, ajo, jengibre, picante y salsa de soya con ostión.

“El Kung Pao sin marañón no queda bien, entonces tienen que usar marañón, no maní”, dijo Li Zheng en el video.

Lonis añadió que la comida estuvo buenísima, de chuparse los dedos.

“No solo estuvo realmente buenísima, sino que la hacen al frente de uno”, resaltó Lonis, quien agarró confianza con Rogelio y Yuselyn y se metió hasta la cocina.

El Tom Tom Wok se encuentra ubicado en Moravia. Y si va, quizás un día se pueda topar a Lonis o Porritas.

Rogelio Li Zheng es el dueño del restaurante Tom Tom Wok en Moravia. (Rogelio Li Zheng/Rogelio Li Zheng)

