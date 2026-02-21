Puro Deporte

Vea el divertido momento que vivió Erick Lonis en un restaurante: hasta amor platónico le salió

El simpático dueño de un restaurante subió un video de la visita de Lonis

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Erick Lonis suelta una carcajada al recordar el momento, y usted puede ver el video que Rogelio Li Zheng, propietario del restaurante de fusión asiática Tom Tom Wok, subió a sus redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaErick LonisTom Tom WokRogelio Li Zheng
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.