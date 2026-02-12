‘Me pagaban por eso’: la reacción viral de Erick Lonis; vea lo que hizo en plena entrevista

A Erick Lonis, excapitán del Deportivo Saprissa, le pasó lo que a muchas figuras del deporte a nivel mundial. Algunos se llevaron un susto o se golpearon un poco; otros actuaron como él.

En medio de una entrevista, Lonis no solo demostró que fue guardameta, sino que posee los reflejos de un felino.

Antes de que comenzara el partido de los cuartos de final del Torneo de Copa, entre Carmelita y Saprissa, TD+, televisora que transmitió el partido, conversó con el exarquero, hoy dirigente de los morados, y sacó a relucir sus condiciones.

“Me pagaban por eso”, dijo Lonis al momento de reaccionar, porque desvió un balón que iba contra él, y soltó las carcajadas.

En plena entrevista Lonis detuvo un balón con una mano ¡Los reflejos no se pierden! pic.twitter.com/7ezSxjNDSV — TD Más (@tdmascrc) February 11, 2026

Adriana Hernández, quien lo entrevistó, comentó “apenas”, y es que la pelota iba a pegarle a ella o a Lonis.

“Vio que yo sabía”, indicó Erick, quien sonreía y señaló sus ojos, como dando a entender que estaba en la entrevista, pero con un ojo puesto en que en cualquier momento un balón podía llegar en su dirección.

Erick Lonis puede volver al marco. En el Estadio Rafael Bolaños, recordó sus buenos tiempos. (Marvin Caravaca)

