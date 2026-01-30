Vea el contundente llamado de Jafet Soto para salir a votar: ‘Seamos todos buenos no malos‘

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, hizo un contundente llamado a los costarricenses de cara a las elecciones de este domingo 1.º de febrero.

En un video publicado en las redes sociales del club, el jerarca florense se dirige no solo a los aficionados del Team, sino a todos los costarricenses en general, para que participen en la fiesta electoral en la que se elegirá al próximo presidente de Costa Rica.

Jafet Soto hace llamado a votar

“Este domingo seamos todos buenos, no malos.

Todos tenemos la obligación de salir a votar. Los invito a votar. Metámosle un gol al abstencionismo”, indicó Soto en un corto, pero muy claro mensaje.

En los últimos días, diferentes personalidades de la música, el deporte y la farándula costarricense han solicitado a la ciudadanía que asista a las urnas este domingo y evite que el abstencionismo sea el gran elector en los comicios.

Jafet Soto, presidente del Team y miembro de la Federación Costarricense de Fútbol, es sin duda una de las figuras del balompié costarricense más influyentes.