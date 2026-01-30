Puro Deporte

Vea el contundente llamado de Jafet Soto para salir a votar: ‘Seamos todos buenos no malos‘

El presidente del Herediano, Jafet Soto, es una de las figuras más influyentes del fútbol costarricense

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, hizo un contundente llamado a los costarricenses de cara a las elecciones de este domingo 1.º de febrero.








Jafet SotoHeredianoElecciones 2026Llamado a votar
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

