Herediano lanza emotivo video para invitar a votar y hasta Marcel Hernández recuerda a su querida Cuba

Los florenses recuerdan la importancia de ejercer el voto el próximo domingo

Por Milton Montenegro

El día de salir a votar está cerca, el derecho a ejercer el voto es un privilegio que no todos tienen y el cubano Marcel Hernández lo tiene claro.








Club Sport HeredianoHeredianoMarcel HernándezAarón MurilloElecciones 2026
Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

