Herediano lanza emotivo video para invitar a votar y hasta Marcel Hernández recuerda a su querida Cuba

El día de salir a votar está cerca, el derecho a ejercer el voto es un privilegio que no todos tienen y el cubano Marcel Hernández lo tiene claro.

El delantero del Club Sport Herediano es parte de un video que publicó el club rojiamarillo en sus redes sociales, para hacer conciencia entre los costarricenses, sobre la importancia de ir a votar el próximo domingo primero de febrero.

En el video se observa a Marcel, mirando una foto de Cuba, su país y le dice a Aarón Murillo que los cubanos nunca han tenido el privilegio de ir a votar, y de inmediato le pregunta a su compañero si él va a ir a las urnas.

De esta forma, el equipo florense se une a los múltiples llamados a votar de cara a estas elecciones que se realizarán el próximo domingo.

Marcel Hernández recordó en un video que en Cuba nunca han tenido el privilegio de votar. (La Nación/Cortesía: Herediano)