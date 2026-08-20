Puro Deporte

Vea cuáles partidos pasarán por Fox y los que dará FUTV: cronograma completo para el Apertura 2026

Le mostramos la programación completa de los partidos de fase regular del Torneo de Apertura 2026 y el canal por el que se verá cada juego

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El clásico nacional forma parte del nuevo convenio entre FUTV y Fox. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección Nacional de Costa RicaSelección de Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.