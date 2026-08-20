Vea cuáles partidos pasarán por Fox y los que dará FUTV: cronograma completo para el Apertura 2026

FUTV y Fox anunciaron un convenio este jueves 20 de agosto, presentando un nuevo modelo de transmisión para el campeonato nacional, que se pone en marcha a partir de la jornada 5 del Torneo de Apertura 2026, que arranca este viernes.

A partir de ahora, Fox transmitirá 18 partidos más por temporada (año completo), incluido un juego de un equipo grande por torneo de visita.

Recuerde que los derechos de transmisión de Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Pérez Zeledón, Escorpiones e Inter San Carlos son de FUTV; mientras que los de Sporting, Puntarenas FC y San Carlos son de Fox.

Con esa ampliación, Fox indica que ahora transmitirá 72 partidos de fase regular al año. Y dentro de esos juegos, habrá un clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Ese pulso entre morados y rojinegros será transmitido de manera independiente, pero en simultáneo por Fox y FUTV; mientras que en el caso de los otros juegos que forman parte del convenio solo se verán por Fox.

De hecho, ya está la programación completa de la fase regular de este Torneo de Apertura 2026, con el respectivo canal por el que se verán los partidos.

Esa información la publicó TDMAX, anunciando que “al estilo de las mejores ligas del mundo, así queda el calendario de partidos con FUTV y Fox”, al tiempo que señaló que todos los partidos estarán disponibles para verlos en esa aplicación de Teletica.

Esta es la programación de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 y el canal por dónde podrá ver los juegos. (TDMAX/TDMAX)

Si ya revisó bien, posiblemente notó que los dos clásicos nacionales de la fase regular de este Torneo de Apertura aparecen en la parrilla de programación de FUTV.

Así que el juego entre la Liga y la “S” que transmitirá Fox queda pendiente para el próximo semestre, recordando que el convenio abarca un clásico por año, en fase regular.