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FUTV y Fox dan anuncio impensado sobre las transmisiones del fútbol de Costa Rica

FUTV y Fox lanzaron un comunicado con una noticia de última hora que tiene que ver con todos los partidos de Primera División

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Por Fanny Tayver Marín
FUTV y Fox sorprenden con una decisión que adoptaron para el fútbol nacional.
FUTV y Fox sorprenden con una decisión que adoptaron para el fútbol nacional. (La Nación/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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