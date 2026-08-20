FUTV y Fox dan anuncio impensado sobre las transmisiones del fútbol de Costa Rica

FUTV y Fox sorprenden con una decisión que adoptaron para el fútbol nacional.

FUTV y Fox lanzaron un comunicado en el que dan un anuncio que nadie se esperaba sobre el fútbol nacional, al presentar un nuevo modelo de transmisión para el campeonato nacional.

Los dos canales tienen a partir de ahora una alianza para la transmisión de los partidos del fútbol nacional en la Primera División masculina, orientado a ampliar las opciones disponibles para la audiencia y fortalecer la cobertura del torneo.

“Este modelo, utilizado en distintos mercados internacionales, representa una evolución respecto al esquema tradicionalde transmisión de equipos, permitiéndole a Fox sumar nueve partidos por torneo”, señaló FUTV en el comunicado.

Ahí se destaca que, cada medio conservará su independiencia editorial plenamente, su identidad de marca y propios equipos de producción, narración y análisis.

“FUTV y Fox reafirman su compromiso con la evolución del modelo de transmisión del fútbol costarricense y con una oferta televisiva que contribuya al crecimiento del campeonato y a una mejor experiencia para la afición”, se lee en el pronunciamiento.

Además, ahí se indica que, a partir de ahora, cada jornada será comunicada oportunamente por los canales oficiales de Unafut, los clubes participantes, FUTV y Fox.