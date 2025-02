Vea a un eufórico Kendall Waston celebrar su primer gol como delantero hace 15 años

Kendall Waston, ahora delantero del Deportivo Saprissa, está en boca de todos porque continuará aportando a la ofensiva.

José Giacone, técnico de los morados, cuenta con él como centrodelantero, y el “Gigante” le cumplió en la victoria saprissista 2-0 contra Sporting el domingo pasado.

Waston participó en los dos tantos de los tibaseños y, en el segundo, se lució con un quite a Pablo Arboine y, después, con frialdad asistió a David Guzmán.

Ver a Waston en el ataque no es nuevo, lo ha hecho muchas veces. Incluso, ya pasaron 15 años y cuatro meses desde que marcó su primer gol como atacante.

Eso sucedió el 22 de setiembre del 2009. Saprissa jugaba en Puerto Rico ante el Puerto Rico Islanders, en la cuarta jornada de la CONCACAF Champions League (Liga Concacaf), y los morados perdían 1 por 0. Kendall estaba en la banca, el partido expiraba y Jeaustin Campos, quien era el técnico de Saprissa, lo llamó e incluyó como delantero. Al minuto 90, Waston logró el 1-1 (la acción de Waston se ve en el video a los dos minutos con 45 segundos de haber empezado). En ese Saprissa atajaba Keylor Navas y el pase del gol lo hizo Michael Barrantes.

“Me acuerdo de ese partido en Puerto Rico, que él me metió al puro final. Yo estaba calentando casi en la cara del hombre para que me metiera y, al final, salió, porque ingresé y logré meter gol”, recordó Kendall Waston.

Kendall se elevó, sacó provecho de su estatura y celebró eufórico. Quiso correr, pero se quedó en el centro del área gritando la anotación y, después, corrió en busca de la pelota para llevarla al centro del terreno de juego.

“Estar en el ataque es una oportunidad donde podemos buscar centros, tratar de distraer a los rivales para que otro compañero quede libre”, aseguró Kendall, quien expresó que, en la defensa o en el ataque, donde lo requieran, está dispuesto a ayudar a Saprissa.

Kendall Waston ha jugado dos partidos con el Deportivo Saprissa este año, y en ambos lo hizo como delantero (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ahora, con José Giacone, seguirá como el 9 del equipo, pero jugar la mayoría de partidos en esa posición no es nuevo para Waston. En las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 jugó prácticamente todo el campeonato como centrodelantero. En esas dos campañas con los generaleños marcó 12 goles.

“Esta posición me la tomo con seriedad, porque hay compañeros que vienen haciendo las cosas bien y es una competencia muy sana. No puedo relajarme, me exijo y trabajo extra para lograr las cosas”, dijo Kendall Waston luego del partido contra Sporting el domingo anterior.

En toda su carrera, desde el 2008 como profesional, Kendall ha marcado 79 goles y ha brindado 38 asistencias.

