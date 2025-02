Kendall Waston revela cómo se gestó el plan de Giacone para convertirlo en delantero de Saprissa

El 4 que juega de 9, el defensa que dejó su zona para jugar en el ataque. Con solo leer esta línea, alguno podría pensar: “qué desorden de jugador”.

Hace unos años, al hoy técnico Mauricio Wright, cuando era futbolista, lo calificaron de desordenado por lo mismo: se olvidaba de su labor como zaguero central y se iba a la ofensiva.

Hoy, eso mismo es toda una novedad, jamás se piensa en una improvisación. En Saprissa crearon en la figura de Kendall Waston a un nuevo atacante, y Kendall, quien acata órdenes, contó cómo se dio esa transición.

“Tenemos un jefe y él decide, es como cuando Fidel (Escobar) juega en la mediacancha o atrás, nada más que este es un cambio más brusco, por pasar de ser defensor a atacante, pero son soluciones y se trata de hacer lo mejor posible”, dijo Kendall Waston luego del partido que Saprissa le ganó 2-0 a Sporting, donde él, con su nuevo rol, participó en las dos acciones de gol.

“El profesor (José Giacone) me lo había comentado (la idea de jugar como centrodelantero), me preguntó cómo me sentía y yo soy un soldado más. Siempre que me va a llamar, ahí estaré presente”, señaló Kendall.

José Giacone, técnico de los morados, explicó que usar a Waston en la ofensiva no es nada antojadizo, mucho menos una decisión tomada al azar.

“Yo dirigí a Kendall en liga menor y lo usaba de centrodelantero. Lo conozco bien y sé lo que puede aportar en esa función. Cuando terminó el torneo anterior, contemplé que lo iba a usar de delantero. No es algo improvisado, y él nos puede dar otras variantes. Es un ‘9 pivote’ y, en el juego directo, nos da la capacidad de imponerse, saltándonos la línea del mediocampo”, aseguró Giacone.

Kendall añadió que, para tratar de hacer mejor su trabajo en ofensiva, ha ensayado algunas cosas en los entrenamientos. Agregó que los compañeros y el técnico saben que siempre está anuente a ayudar en cualquier posición. Para él, lo principal es el equipo y, en lo que lo ocupen, ahí estará. Waston dejó claro que, por no jugar en su posición habitual, no se toma las cosas a la ligera.

“Hago la función de delantero con la seriedad del caso, no es como que pienso solo en cumplir. Siento la misma responsabilidad que tengo como defensor. No lo veo como ‘no es mi posición y que pase lo que tenga que pasar’; también me comprometo y trato de mejorar ciertas falencias”, manifestó Kendall.

Kendall Waston hasta intentó lucirse con una chilena en el partido que el Deportivo Saprissa le ganó 2-0 a Sporting (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El atacante resaltó que, al ser defensa, tiene algunas ventajas al estar en la ofensiva, porque sabe cómo se mueven los delanteros. Le ha tocado marcarlos, pero también conoce bien cómo lo van a presionar los defensas, por eso trata de sacar provecho de lo que conoce, aparte de que busca ayudar no solo con goles o asistencias.

“Trato de que, cuando la pelota me llega, ser un desahogo para la zaga. Es parte de lo que entiendo como defensa. Cuando uno defiende, quiere que el delantero sea ese respiro al tener esa transición de defensa a ataque, y me comprometo a mejorar en una posición que no es habitual para mí”, destacó Kendall Waston.

Compañeros como Ariel Rodríguez ven bien a Kendall como punta de lanza. Según Ariel, Waston domina el área con su cuerpo y deben sacarle provecho. Además, señaló que el “Gigante morado” tiene clara su labor, porque pivotea muy bien, por lo que ellos deben estar cerca de él para recoger los balones que gana y deja servidos.

