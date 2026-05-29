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Vea a Novak Djokovic y Aryna Sabalenka mostrar sus ‘pasos prohibidos’ al ritmo de la música de Michael Jackson

Los tenistas Novak Djokovic y Aryna Sabalenka dejaron las canchas de arcilla de Roland Garros para enfrentarse en un desafío de baile

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Por Juan Diego Villarreal
Novak DJOKOVIC of Serbia celebrates his victory during the fourth day of the Roland-Garros 2026, French Open, Grand Slam tennis tournament on 27 May 2026 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
Novak Djokovic es reconocido por su tenis y sus grandes ocurrencias. (MATTHIEU MIRVILLE/DPPI via AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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