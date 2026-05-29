Vea a Novak Djokovic y Aryna Sabalenka mostrar sus ‘pasos prohibidos’ al ritmo de la música de Michael Jackson

Novak Djokovic es reconocido por su tenis y sus grandes ocurrencias.

El torneo de tenis Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, no solo ha dejado el recuerdo de grandes partidos, sino también una de las tantas ocurrencias del multicampeón serbio Novak Djokovic.

Novak no solo es reconocido por sus 24 títulos de Grand Slam sino también por su sentido del humor, sus bromas y el buen trato a sus rivales.

🕺Novak Djokovic inició la ronda 2 del desafío de baile vs. Aryna Sabalenka...



¡Al estilo Michael Jackson!pic.twitter.com/yO97QUjd8D — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 27, 2026

En esta oportunidad mostró sus dotes como bailarín al imitar los pasos del fallecido artista estadounidense Michael Jackson del video de la canción Billie Jean, que volvió a ponerse de moda tras el estreno de su película.

Djokovic incluso retó a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, quien no dudó en aceptar el desafío y mostrar sus pasos prohibidos al ritmo de la mítica canción Thriller, demostrando que no solo destaca en el tenis.