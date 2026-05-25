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Novak Djokovic se lleva un susto pero avanza en su estreno en Roland Garros

Con sus 39 años, el veterano Novak Djokovic quiere seguir haciendo historia en la nueva edición de Roland Garros

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Por AFP
El tenista serio Novak Djokovic celebra tras imponerse en el partido de primera ronda del abierto Roland Garros 2026.
El tenista serbio Novak Djokovic celebra tras imponerse en el partido de primera ronda del abierto Roland Garros 2026. (BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP)







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