Novak Djokovic se lleva un susto pero avanza en su estreno en Roland Garros

El tenista serbio Novak Djokovic celebra tras imponerse en el partido de primera ronda del abierto Roland Garros 2026.

París, Francia. En el partido más esperado de la jornada inaugural de Roland Garros 2026, el serbio Novak Djokovic (N. 4 del mundo) solventó el susto de verse con un primer set en contra y terminó venciendo al francés Giovanni Mpetshi Perricard (83º) 5-7, 7-5, 6-1, 6-4.

En busca de un 25º título -récord en Grand Slam- a sus 39 años recién cumplidos, Djokovic llega al polvo de ladrillo parisino sin ninguna victoria esta temporada en esa superficie.

Antes de llegar a París, había perdido su único partido sobre tierra batida del año, ante el croata Dino Prizmic (72º) en Roma.

Frente a Mpetshi Perricard, el ex número 1 del mundo sufrió de entrada ante los servicios fulminantes del francés, que se adjudicó el set gracias a tres aces en el mismo juego.

En la segunda manga, el jugador galo de 22 años salvó nueve bolas de break antes de ceder en la décima, la cuarta bola de set del serbio en el juego. Luego, el local acusó el golpe, mucho menos incisivo con el servicio y en sus golpes. No hizo falta más para Nole, que despachó el tercer set en poco más de 20 minutos.

Aunque Perricard resistió mejor durante un tiempo en el cuarto set, Djokovic lo forzó al error subiendo a la red y atacando su revés. El tres veces campeón de Roland Garros cerró el partido gracias a un potentísimo golpe de derecha en 2h51.

En segunda ronda se enfrentará a otro francés, Valentin Royer (74º), quien venció con facilidad al boliviano Hugo Dellien (144º) por 6-4, 6-2, 6-2.

El abierto francés inició con la notoria ausencia de Carlos Alcaraz, campeón del año pasado, quien se perderá esta parte de la temporada -incluyendo Wimbledon- debido a una lesión en la muñeca derecha que se le está complicando más de lo previsto inicialmente.