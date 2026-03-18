Puro Deporte

Vea a Marco Ureña festejar el segundo gol de Los Angeles FC contra Alajuelense

El delantero de Sporting estuvo en el estadio de la Liga viendo el partido ante el equipo de la MLS

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Por Milton Montenegro

Unos celebran, otros están dolidos, pero las reacciones aparecen en redes sociales, luego del compromiso que Alajuelense disputó en la Copa de Campeones de la Concacaf.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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