Vea a Marco Ureña festejar el segundo gol de Los Angeles FC contra Alajuelense

Unos celebran, otros están dolidos, pero las reacciones aparecen en redes sociales, luego del compromiso que Alajuelense disputó en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Una que llama la atención es la de Marco Ureña, delantero de Sporting, quien asistió al Estadio Alejandro Morera Soto a ver el partido de vuelta por la Copa de Campeones de la Concacaf, entre Alajuelense y Los Ángeles FC.

En un video que circula en redes sociales se observa a Ureña festejar el segundo gol del cuadro estadounidense, el tanto del venezolano David Martínez, quien ingresó de cambio y, al minuto 90+2, sacó un trallazo que selló la eliminación de los rojinegros.

Marco Ureña, quien estaba acompañado por sus hijos, sonríe y saluda a un personero del equipo angelino.

Recordemos que, en el 2018, Ureña jugó con Los Ángeles FC, club con el que sumó 1.015 minutos en 18 encuentros.

Antes de ser parte de este club, en el 2017, Marco militó con el San José Earthquakes.

La Nación llamó a Marco para conocer su opinión sobre el video, pero no contestó; se le envió un mensaje vía WhatsApp y tampoco respondió.

En los dos años que estuvo en la MLS consiguió seis tantos, para un promedio de un gol cada 463 minutos o una anotación cada cinco partidos.

Marco Ureña es jugador de Sporting, club al que se unió para el presente campeonato. (Mayela López/Mayela López)

No obstante, la labor realizada por el atacante fue más allá de llevarse la gloria al anotar, ya que en ambas temporadas dio más asistencias que goles.

Con San José, además de los seis goles, sirvió ocho para ayudar a su equipo, y con Los Ángeles, pese a sumar solo un tanto, asistió a sus compañeros para anotar en cinco oportunidades.

Con Alajuelense, Marco Ureña jugó 110 partidos, marcó 22 goles y dio 13 asistencias.