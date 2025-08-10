Vea a la delegación de Costa Rica desfilando en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

Costa Rica estuvo presente en la inauguración del Panamericano Juniot

La delegación de Costa Rica desfiló este sábado 9 de agosto en la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior, que se realizan en Asunción, Paraguay, del 10 al 14 de agosto.

Los abanderados en este inolvidable momento fueron Noilyn Aguilar, atleta de judo, y Alberto Vega, de natación, quien en 2024 representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de París.

La delegación costarricense está conformada por 75 atletas de 17 disciplinas, de los cuales 50 son mujeres y 25 hombres. Un total de 29 de estos atletas competirán este domingo 10 de agosto en nueve disciplinas deportivas, en las que nuestro país tendrá actividad.

En la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, celebrada en Cali, Colombia, Costa Rica obtuvo dos medallas de oro: una con Juan Diego Castro en atletismo y otra con Gabriel Rojas en ciclismo de ruta.

Los medallistas de oro en esta competencia asegurarán su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.