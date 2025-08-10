Costa Rica entrará en acción este domingo en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

El nadador Alberto Vega, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá este domingo en la prueba de los 400 metros libre de los Juegos Panamericanos Junior.

La delegación de Costa Rica iniciará este domingo 10 de agosto su lucha por las medallas en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Juniors, que se realizarán en Asunción, Paraguay.

De acuerdo con un boletín del Comité Olímpico Nacional, los nacionales competirán en su primer día en nueve disciplinas, con un total de 29 atletas que se enfrentarán a los mejores exponentes juveniles del continente.

La natación abrirá sus eliminatorias a las 6 a. m., con la participación de Nicole Centeno, Yuliana Ortiz y Alberto Vega en los 400 metros libre; Micaela Mazzari en los 100 metros pecho; y Karina Solera en los 200 metros mariposa.

A la misma hora se disputarán los partidos de bádminton, con Alison Jiménez Salazar y Fran Isaías Benavides. En la prueba de ciclismo contrarreloj (6 a. m.) tomarán la partida Diandra Ramírez González, Melissa Ávila Miller, José Pablo Sancho Porras y Kenny Chaves Rizo.

En esgrima, Luna Mía Fernández (espada) y Andy Daniel Rodríguez (sable) tendrán sus combates preliminares.

En tiro con arco competirán Valeria Villalobos y Joseph González. Mientras tanto, en judo, Jimena Arce disputará su primer combate, y en BMX freestyle, Derek Solano entrará a la pista.

Finalmente, la selección femenina de voleibol se medirá a las 5:30 p. m. ante su similar de Paraguay. La escuadra tica está conformada por Sheyla Álvarez, Lucía Barrantes, María Paula Jiménez, Priscilla Alfaro, Krystel Vargas, Melina Abarca, María Torres, Ivanny Sey Blackwood, Mariángel Bolaños, María Venegas, Joselyn Moraga y Rashanny Solano.

Este sábado 9 de agosto se realizó la ceremonia de inauguración, en la que los abanderados fueron Noilyn Aguilar (judo) y Alberto Vega (natación), quien en 2024 representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de París.

Los medallistas de oro de esta competencia tendrán asegurada su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.

La delegación costarricense está integrada por 75 atletas de 17 disciplinas, de los cuales 50 son mujeres y 25 hombres.