Costa Rica entrará en acción este domingo en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

La delegación de Costa Rica está integrada por 75 atletas de 17 disciplinas, de los cuales 50 son mujeres y 25 hombres

Por Juan Diego Villarreal
27 de Julio 2024. Paris, Francia. Alberto Vega de Costa RIca compite en los 400m libres de la natación en el centro acuático Paris La Defense Arena, por los Juegos Olimpicos Paris 2024. Foto: Oscar Muñoz Badilla @fotografiadeportiva / Panam Sports by Xpress Media
El nadador Alberto Vega, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, competirá este domingo en la prueba de los 400 metros libre de los Juegos Panamericanos Junior.







Juegos Panamericanos JuniorAsunción, ParaguayCosta Rica
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

