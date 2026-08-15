Vaya manera de definir de Kenyel Michel: vea este golazo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenyel Michel se hizo preente en la red en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC.

El golazo fue de Kenyel Michel, pero la jugada en sí fue toda de Creichel Pérez, que sacó la marca de Yeltsin Tejeda y con un centro al segundo palo encontró a su compañero para darle vuelta al marcador en el entretenido partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC.

Así fue como se gestó el segundo gol de la Liga ante el Puerto, en un partido que los rojinegros lo empezaron con la pizarra en contra.

Primero marcó Doryan Rodríguez, luego lo hizo Alexis Gamboa y después cayó ese remate con todo de Kenyel Michel.

Corren los minutos finales y el partido está 2-1, a favor de la Liga.

⏰ 69' Gol de Kenyel Michel para darle la vuelta al marcador y Alajuelense toma la ventaja. pic.twitter.com/DU95JXruOu — FUTV (@FUTVCR) August 15, 2026

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