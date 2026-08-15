Puro Deporte

Vaya manera de definir de Kenyel Michel: vea este golazo

Kenyel Michel remató con todo para que el grito de gol se escuchara de nuevo en el Estadio Alejandro Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Kenyel Michel se hizo preente en la red en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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