VAR permite al Cartaginés marcar el gol de la ‘honra’ en semifinal ante Saprissa: vea la anotación

⏰ 90'+3 Gol de Everardo Rubio desde el punto de penal y pone el 2-1 en el marcador. pic.twitter.com/MmP90vdC5H— FUTV (@FUTVCR) December 15, 2025
⏰ 90'+3 Gol de Everardo Rubio desde el punto de penal y pone el 2-1 en el marcador. pic.twitter.com/MmP90vdC5H— FUTV (@FUTVCR) December 15, 2025
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.