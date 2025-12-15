VAR permite al Cartaginés marcar el gol de la ‘honra’ en semifinal ante Saprissa: vea la anotación

⏰ 90'+3 Gol de Everardo Rubio desde el punto de penal y pone el 2-1 en el marcador. pic.twitter.com/MmP90vdC5H

Un penal señalado por el VAR, dirigido por los árbitros Anthony Bravo y Jesús Montero le permitió al Cartaginés descontar en el epílogo del partido con un gol de penal de Everardo Rubio.

Una mano en el área morada, del defensor Jefferson Brenes, fue observada por el VAR y así se le indicó al central Pablo Camacho, quien tras analizarlo en el monitor respectivo, señaló el manchón blanco y el defensor mexicano anotó el 2-1 a favor de los brumosos.

⏰ 90’+1 Revisión de penal y la decisión es que se confirma el penal para Cartaginés.



➡ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/s3vh5YNovE — FUTV (@FUTVCR) December 14, 2025

La semifinal la ganó el conjunto morado con un global de 4-2 y se clasificó a la final de la segunda fase donde enfrentará a Alajuelense en el primer duelo de la serie este miércoles 17 de diciembre, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.