Uno a uno de la Selección de Costa Rica: la goleada le sale barata a la Tricolor

Declan Rice celebra junto a Anthony Gordon la apertura del marcador en el partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra.

La Selección de Costa Rica fue el sparring perfecto para Inglaterra antes de debutar en el Mundial. Fue un buen rival, no por lo que hizo el equipo, sino por lo que no hizo.

En ofensiva, la Tricolor no fue un problema; la única opción de peligro en el primer tiempo se dio porque Pickford se complicó en la salida y regaló la pelota, pero los nuestros desaprovecharon la ocasión.

En defensa, en muchas ocasiones, los ticos no marcaron; se dedicaron a hacer sombra y los ingleses se dieron gusto pasando la pelota. Para Inglaterra fue un amistoso para soltar piernas y ganar confianza. Al final, los nuestros cayeron 3-0.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

Patrick Sequeira (6):

El arquero no tuvo responsabilidad en el primer gol inglés. Estuvo atento a otras acciones de ataque de los ingleses. Al minuto 21 hizo un tapadón que le valió el saludo de Konsa, defensa inglés. Tres minutos después le negó el gol a Madueke. Se marchó lesionado al minuto 62.

Jeyland Mitchell (5):

El defensor tuvo trabajo extra al tratar de tapar los claros de Shawn Johnson, o cuando lo desbordaron por el carril derecho. En una ocasión le metió “la carrocería” a Harry Kane, a quien no le gustó la marca.

Aarón Salazar (5):

Su aporte fue de marca, cortar lo que pudo ante la movilidad y buen juego físico de los ingleses. Esforzado, pero no se salió de su zona; se limitó a cumplir como pudo el trabajo defensivo. Amonestado al minuto 54, por falta sobre Konsa.

Fernán Faerron (5):

Su labor fue parecida a la de Jeyland y Salazar; era defender lo que se podía, muchas veces correr detrás del adversario o del balón, porque la intensidad de los ingleses es muy alta.

Shawn Johnson (4):

Gordon lo trajo por la calle de la amargura durante el primer tiempo. El inglés lo desbordó cuantas veces quiso con su velocidad, lo hizo lucir muy mal en la acción del primer gol. Lo relevaron al terminar el primer periodo.

Darril Araya (4):

Casi que pasó desapercibido. No aportó en ofensiva y se esforzó solo en defender, en tratar de controlar las incursiones de Madueke. Cometió un penal clarísimo que representó el segundo gol de los ingleses.

La Selección de Costa Rica se vio muy mal ante Inglaterra. Gordon, nuevo jugador del Barcelona de España, fue un dolor de cabeza. (Cuenta X de Inglaterra/Cuenta X de Inglaterra)

Andrey Soto (4):

Le costó el partido; casi no tuvo la bola en los pies. De hecho, ninguno de los integrantes de la Tricolor pudo manejar el balón. Cada vez que se apoderaban de la pelota, la perdían ante la presión de los ingleses. Soto salió al minuto 54.

Orlando Galo (5):

Trató de ser el candado en el medio, tarea difícil ante la calidad y movilidad de los ingleses. En la acción del primer gol llegó tarde sobre la marca de Declan Ryce.

Carlos Mora (4):

¿Por qué no disparó en la única acción a la ofensiva que tuvo el equipo en el primer lapso? Los demás en la cancha fue tratar de ayudar en defensa, pero debió colaborar con Shawn Johnson.

Manfred Ugalde (5):

No se vio, no lo buscaron y se limitó a desgastarse corriendo de un lado a otro. En realidad, estaba solo contra el mundo. Se marchó al minuto 80 con la desazón de que pudo hacer algo más.

Josimar Alcócer (5):

Quiso hacer su juego, pero no pudo y al menos le colaboró a Darril en las acciones defensivas. En el segundo tiempo se vio menos.

Haxzel Quirós (5):

Se limitó a tratar de marcar, pero no se sumó al ataque por la banda, pero era lógico; el juego era de dominio total de los ingleses.

Cristopher Núñez (5):

Ingresó al minuto 54 en lugar de Andrey Soto y como le pasó en el partido pasado contra Colombia, no se notó. Necesita que la bola pase por sus pies y la pelota siempre estuvo en poder de Inglaterra.

Abraham Madriz (4):

Ingresó al minuto 62 en lugar de Patrick, quien se marchó con una molestia muscular. Cinco minutos estuvo con el marco en blanco, hasta que Gordon lo envió a sacar el balón del fondo de su cabaña con el 2-0 desde el punto de penal. En el tercer gol tuvo mucha responsabilidad, atacó mal un remate.

John Paul Ruiz (4):

Ingresó al minuto 80 como para tener presencia en el partido, pero es poco lo que podía hacer.

Orlando Sinclair (4):

Igual que Ruiz, sin poder a la ofensiva, es poco o nada lo que Sinclair puede mostrar.

Doryan Rodríguez (4):

Igual que Sinclair, entró al minuto 81, como para quedar en los registros del encuentro.