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Uno a uno de la Selección de Costa Rica: la goleada le sale barata a la Tricolor

El conjunto nacional dejó una pobre imagen ante Inglaterra, que no hizo más goles porque no quiso

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Por Milton Montenegro
Declan Rice celebra junto a Anthony Gordon la apertura del marcador en el partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra.
Declan Rice celebra junto a Anthony Gordon la apertura del marcador en el partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra. (X England/X England)







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Selección de Costa RicaInglaterraMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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