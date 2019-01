Ahora es desgarrador ver su cubículo en la redacción y saber que ya no está con nosotros, es sumamente complejo entender que ya no le podemos pasar nuestras notas, que ya no recibiremos algún consejo para mejorar la redacción y más aún, todavía no digerimos que perdimos a un gran compañero. Si acá nos sentimos así, no podemos ni imaginar por lo que pasa su familia.