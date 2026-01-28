Unafut explica por qué tenemos un torneo relámpago, sin descanso para nadie

José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, dijo que antes de iniciar el torneo, los dirigentes conocen la forma de jugar el campeonato y el calendario.

El campeonato nacional arrancó con el acelerador al fondo, inició el 13 de este mes y, en 15 días, ya se disputa la fecha cinco.

No hay tiempo para descansar, se han quejado algunos; es jugar, recuperar a los futbolistas y volver a jugar, manifestaron otros. Mientras, otros indicaron que la preparación ya no se puede hacer en cancha, no hay tiempo y deben recurrir a los videos.

Hay poco margen entre un compromiso y otro, por ejemplo, Pérez Zeledón jugó el lunes y este jueves recibe a Saprissa. O veamos el caso de Guadalupe, jugó el sábado pasado y el martes se midió a Alajuelense.

¿Qué pasa, por qué el torneo no le da respiro a nadie?

José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, explicó los motivos de ver un certamen casi relámpago, con partidos seguidos y en horarios hasta inusuales.

“En este torneo tenemos una particularidad con dos fines de semana con elecciones (en caso de darse segunda ronda). Además, los clubes también pidieron retrasar un poco el inicio y por eso se empezó entre semana y no fin de semana, por todo el tema de la ventana de enero (fichajes, finaliza el 3 de febrero) y se tiene que terminar antes por el Mundial y así lo pide Concacaf”, dijo José Carlos Loaiza en entrevista con La Nación.

Loaiza es consciente de que el torneo se apretó un poco, pero consideró que los clubes deben brindarles toda la información a los cuerpos técnicos y a los jugadores.

“Nosotros ya lo hemos hecho en algunos proyectos (comunicar a los futbolistas) y funciona muy bien a la hora de expresar el malestar, que ellos también tengan toda la información”, señaló Loaiza.

Óscar Ramírez, técnico de Liga Deportiva Alajuelense, ha sido uno de los más críticos, por el poco descanso entre un partido y otro. (Jose Cordero/José Cordero)

José Carlos aclaró que no es por gusto que el campeonato se ha jugado tan seguido.

“Hay que explicar las razones, son unas causas que hacen que tengamos que jugar muchos partidos muy seguidos. A nosotros también nos encantaría tener semanas largas y mayor espacio”, indicó Loaiza.

El representante de la Unafut agregó que, antes del inicio de cada torneo, los dirigentes conocen la forma de jugar y aprueban el calendario.

“Se ve, por ejemplo, si hay fecha FIFA o no, si se programan partidos o no, eso lo vieron todos. Jugar es propuesta de los clubes, ellos programan sus partidos de casa, pero no ven el partido siguiente. Nosotros no programamos; si está dentro del reglamento, no puedo decir ‘este no se juega aquí porque X o Y equipo tiene menos descanso’, porque ya lo programó la televisora con el club casa y cuesta mucho cambiarlo”, expresó Loaiza.

José Carlos insistió en que Unafut no programa y se siente alguna insatisfacción, porque unos clubes tienen un poco más de descanso.

“Hablamos con los clubes de hacer este balance, que tengamos capacidad si, por descanso o razones deportivas, se puedan mover partidos, que tengamos capacidad, porque siempre se va a respetar la prioridad del club y la televisora. No vamos a imponer un horario, pero sí ayudar a los clubes a que el descanso sea equitativo y no exista esta sensación amarga de que se les está yendo en contra”, resaltó José Carlos Loaiza.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, cuestionó: "Qué técnico puede trabajar con todos los jugadores, cuando juega partidos cada dos o tres días". (Rafael Pacheco Granados)

Loaiza dejó claro que lo único que no aprueban los dirigentes de los clubes son los cruces de los encuentros.

“Lanzamos la jornada y eso los clubes lo ven de último, no dejamos que nos cambien partidos, porque queremos que sea aleatorio; por ejemplo, jornada cinco nos sale que Herediano enfrenta a Saprissa y es lo que hay”, expresó el dirigente de la Unafut.

La fecha cinco termina el jueves y por las elecciones, hay un receso de una semana, la jornada seis inicia el 6 de febrero. Pero antes habrá torneo de Copa.