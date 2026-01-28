Puro Deporte

Unafut explica por qué tenemos un torneo relámpago, sin descanso para nadie

En 15 días se han jugado cinco fechas y se disputan partidos cada tres días

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.
José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la Unafut, dijo que antes de iniciar el torneo, los dirigentes conocen la forma de jugar el campeonato y el calendario. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UnafutJosé Carlos LoaizaTorneo de Clausura 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.