Puro Deporte

Una pregunta hizo explotar a Hernán Medford: ‘No me agüevés’

El técnico destacó el trabajo de su escuadra en la semifinal contra Liberia

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se mostró complacido con la victoria 2-0 contra Liberia y confía en que esto no se acabe en dos juegos, sino que se extienda a cuatro.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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