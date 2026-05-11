Una pregunta hizo explotar a Hernán Medford: ‘No me agüevés’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se mostró complacido con la victoria 2-0 contra Liberia y confía en que esto no se acabe en dos juegos, sino que se extienda a cuatro.

Su equipo se verá en la final con Herediano, que ganó la primera fase del torneo y esto le da derecho a jugar una gran final, en caso de que gane la final de segunda fase. Si Saprissa se impone en la final, hay dos partidos más.

El primer choque entre morados y florenses es el próximo miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Medford estaba disfrutando la victoria, dijo él y en la penúltima pregunta se molestó, explotó.

El técnico ni dejó que le hicieran la consulta, cuando le dijeron que en el juego pasado contra Herediano aseguró que le pasaron por encima a los florenses, Medford explotó.

“No me hagás preguntas, no quiero polémicas, no me hagás esa pregunta, no quiero polémicas. Si me vas a hacer una pregunta polémica, este señor (Medford) no quiere nada de eso, ni que vendan más. Háblame del futuro o de lo que he logrado, estoy contento y no me agüevés así, no estoy para eso. Déjenme disfrutar un poquito, te respeto, pero yo respeto a un equipo como Herediano. No voy a hablar del pasado. El miércoles es fiesta del futbol y usted es parte de la fiesta, disfrútelo”, expresó Hernán Medford.

Hernán Medford dijo que sus logros en el futbol es capacidad. "Nadie me ha regalado nada". aseguró Hernán. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo resume el partido y cómo ve la final contra Herediano?

- Felicitar a los muchachos, hicieron un buen partido. Hablo en general y felicito a todos, cada uno tiene su trabajo y es de mérito. Lo de Madriz lo había dicho: tiene estampa para jugar afuera y es de Selección. A la afición, mi respeto y les pido que nos acompañen el miércoles. Fue un partido bueno y le ganamos a un buen equipo, ellos tuvieron oportunidades y nosotros también.

“Le quitamos el invicto de tantos partidos. Se sacó bien la victoria y vamos a una final, que nosotros necesitamos sacar la serie y buscar la gran final. Va a ser un duelo cerrado y estamos donde queremos estar”.

- ¿Qué tan retador ha sido para usted como técnico enfrentar esto con ausencias?

- Siempre he dicho que trabajo con un equipo y todos están en buen nivel, y eso me deja tranquilo, y se volvió a demostrar. Todos andan con ganas, en buen nivel, la estrategia en la semana se cumplió y, si se hacen los detalles, se le puede ganar a un rival como Liberia.

- Hace tres meses volvió a Saprissa y va a otra final, ¿en qué momento profesional se siente?

- En buena etapa, y lo he dicho, y es una realidad, pero es capacidad, nadie me ha regalado nada, es capacidad. Desde 2003 he jugado tantas finales, he ganado, perdido y tengo títulos afuera, y ahí se las dejo picando. Me siento tranquilo, vamos a enfrentar a un buen equipo como Herediano y uno puede soñar con tener otro título.

- ¿En qué ha crecido el equipo?

- Tenía claro que eran 180 minutos y los primeros 90 los hicimos bastante bien, traer el empate demuestra que fue importante. Se ganó bien y, como dije, Liberia tuvo opciones, pero los muchachos trabajaron bien. Una cosa dicen grandes entrenadores europeos: se puede ser buen técnico, pero hay que potenciar a los jugadores, y lo hemos hecho, ellos lo han entendido, cada uno puede jugar y la afición los va a respaldar. Hicieron conciencia, trabajaron bien y demostraron muchas cosas.

- ¿Cuánto pesa que en su grupo haya muchas figuras que saben ser campeones?

- Eso es importante y suma, pero vamos contra un equipo que tiene jugadores que también suman campeonatos. Sumen los campeonatos de jugadores de Herediano y Saprissa y son muchísimos, y será una final interesante, porque hay futbolistas con muchos cetros. Yo decía: dos entrenadores a la final, mi respeto, y me dicen que no dije Giacone; es que lo considero tico. Lo respeto y ha ganado cosas aquí y afuera. Esperamos una bonita final, táctica, de todo un poquito.

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