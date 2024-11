Una insaciable Cristel Espinoza gana su tercera corona en la Ruta y acecha a su gran heroína

La pedalista Cristel Espinoza Vásquez, del equipo CBZ Asfaltos, sigue mostrando su apetito insaciable en la Ruta de los Conquistadores. Con su tercer título consecutivo en la rama femenina, confesó el deseo de superar a la máxima ganadora de evento, la colombiana Ángela Parra, cinco veces campeona.

Desde su debut en esta exigente competencia hace tres años, Cristel ha sumado igual número de campeonatos, con siete victorias en nueve etapas. Su desempeño ha sido demoledor en este evento, tanto en el formato original, con inicio en Jacó y final en Siquirres, como en el recorrido actual, que parte de Siquirres y concluye en el Pacífico Central.

“El dominio del recorrido de la Ruta de los Conquistadores creo que tiene mucho que ver con la parte mental. Recuerdo que la primera vez que participé, tuve crisis en la altura; me costaba bastante. Por eso, antes de competir en mi segunda Ruta, realicé trabajo en altura. A pesar de que fue un gran sacrificio, es una motivación y un gran deseo de ser mejor”, confesó Espinoza.

Cristel Espinoza tiene mentalidad ganadora

Cristel, quien combina el ciclismo con estudios de Derecho y Educación Física, enfrenta retos para mantener sus entrenamientos. Sin embargo, sigue un estricto régimen de descanso y alimentación para mantenerse en el más alto nivel, aunque reconoce que no es fácil.

“Gracias al patrocinio de CBZ Asfaltos, también pude participar en competencias internacionales como la Cape Epic en Sudáfrica, lo que me ha ayudado a crecer y entender ese punto de sufrimiento, que es clave en este tipo de carreras. En estas pruebas no solo es fundamental estar en excelente forma física, sino también ser mentalmente fuerte, porque la mente puede pasar factura”, agregó Espinoza.

La pedalista alajuelense, con sus tres cetros, se ha convertido en la costarricense con más triunfos en la Ruta, superando a Milagro Mena y Adriana Rojas, quienes cuentan con dos títulos cada una. No obstante, la máxima ganadora sigue siendo la colombiana Ángela Parra, con cinco coronas.

En la edición 2024 de la Ruta de los Conquistadores, Cristel Espinoza ganó las tres etapas, incluida la de este sábado, de 114 kilómetros entre Santa Ana y Jacó. El recorrido atravesó el temido sector del Parque Nacional Carara, conocido por sus complicados ascensos, el barro y los ríos crecidos debido a los torrenciales aguaceros recientes.

La pedalista de 28 años completó esta fracción con un tiempo de 6 horas, 29 minutos y 2 segundos (6:29:02), manteniendo un paso fuerte y constante que fue imposible para sus competidoras. En la clasificación general, Espinoza acumuló un tiempo de 14:34:53, seguida por Krissia Araya con 16:02:49 y Fiorella Rojas con 16:15:01.

“Si Dios me da fuerzas y me permite seguir corriendo, voy a seguir participando en la Ruta porque es una carrera muy prestigiosa. Admiro muchísimo a Ángela (Parra) y siempre les decía a mis papás que quería ser como ella. Desde entonces comencé en el ciclismo. Para mí, sería muy motivante y un sueño no solo igualarla, sino también superar su récord”, concluyó Espinoza.