Puro Deporte

Un tenista costarricense vuelve a ganar un torneo profesional dos décadas después

El tenista costarricense Jesse Flores se dejó el título en un torneo del World Tennis Tour, en Sudáfrica

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Por Juan Diego Villarreal
Jesse Flores Campeón del torneo M15 WIPHOLD International en Pretoria, Sudáfrica. 27 de abril del 2026 Cortesía: Comité Olímpico
El tenista costarricense Jesse Flores celebra su victoria en el Torneo M15 WIPHOLD, en Pretoria, Sudáfrica. (Cortesía: Comité Olímpico/La Nación)







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Jesse FloresTorneo categoria M15Sudáfrica
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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