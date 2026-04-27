Un tenista costarricense vuelve a ganar un torneo profesional dos décadas después

El tenista costarricense Jesse Flores celebra su victoria en el Torneo M15 WIPHOLD, en Pretoria, Sudáfrica.

El tenista costarricense Jesse Flores logró una de las victorias más importantes de su carrera al proclamarse campeón del torneo M15 WIPHOLD International del ITF World Tennis Tour, disputado en Pretoria, Sudáfrica.

Flores derrotó al turco Melih Tuncay con parciales de 6-4 y 6-1, obteniendo así su primer título profesional en la modalidad de sencillos y cerrando una semana de alto nivel competitivo en el circuito internacional.

Para Jesse Flores, quien es hermano del futbolista Dylan Flores, este triunfo representa un paso muy importante en su carrera profesional, ya que en los torneos M15 se reparten $15.000 en premios.

Además suma 15 puntos para el ranquin de la ATP, lo que le permite clasificarse o ser tomado en cuenta para torneos de mayor nivel, con más puntos y premios económicos en disputa.

El último tenista costarricense que había ganado un torneo profesional fue Juan Antonio Marín, quien en 2005 conquistó el Challenger de Roma frente al español Albert Montañés con parciales de 6-2 y 7-6 (6).

Adicionalmente, el tenista nacional Flores completó una destacada participación en la modalidad de dobles, donde finalizó como subcampeón del torneo, consolidando una de las mejores actuaciones de su carrera.

“Este resultado refleja no solo el crecimiento deportivo de Flores, sino también su perseverancia y compromiso con el alto rendimiento, valores que han sido fundamentales en su proceso dentro del tenis internacional", indicó un comunicado de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON).

Jesse Flores ganó para Costa Rica la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025 y la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023.