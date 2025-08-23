Un saprissista con peso internacional está cerca de volver y hará muy felices a los aficionados

Los aficionados del Deportivo Saprissa estarán muy felices cuando el club dé a conocer quién regresa a la institución.

Es una figura que dejó alma, vida y corazón por el equipo, y el club lo quiere de vuelta. Al parecer, se hará realidad.

Los morados apuran el paso para afinar el cuerpo técnico que tendrá Vladimir Quesada, nuevo entrenador del plantel.

Tras diez meses alejado del primer equipo, Vladimir volvió a tomar las riendas del grupo, tras la salida de Paulo César Wanchope, a quien no acompañaron los resultados.

Saprissa busca armar un dúo que le garantice el éxito; por eso no solo pensaron en Vladimir, sino también en el uruguayo Marcelo Tulbovitz.

La Nación conoce de muy buena fuente que el contacto entre morados y Marcelo existe; incluso asegura que las conversaciones están muy avanzadas, aunque faltan detalles para firmar el contrato.

“Aún no está cerrado, pero está cerca, muy avanzado”, dijo la fuente, quien prefirió el anonimato, pero conoce los detalles de las conversaciones con Tulbovitz.

Marcelo tiene un amplio currículum en su trayectoria, que incluye su paso por River Plate con Marcelo “el Muñeco” Gallardo como técnico, y el año pasado con Nacional de Uruguay. Además, el charrúa ya estuvo en Saprissa durante el Mundial de Clubes de 2005, cuando Hernán Medford era el entrenador.

Marcelo llegó a Saprissa en el 2003 y se quedó hasta el 2006. Regresó en el 2011 y estuvo un año para partir al Nacional de Uruguay.

Después de su primer paso por el club morado, continuó con la Selección Nacional, San Carlos, Universidad de Chile, diferentes clubes en México y alcanzó la cima con River Plate de Argentina.

Apasionado por su trabajo y formador de carácter, así es Tulbovitz, quien tiene una inmensa trayectoria que lo ha llevado por 16 equipos de Uruguay, México, Chile y Costa Rica.

También dirigió la preparación física en la selección de El Salvador y en la de Costa Rica. Fue campeón en diferentes países: en Uruguay con Nacional, Progreso y Defensor Sporting; en Chile con Universidad de Chile y en Costa Rica con Saprissa.

El charrúa llegó a River gracias a que coincidió con el técnico Marcelo Gallardo en Nacional de Uruguay, donde ambos fueron campeones. Después, el “Muñeco” lo invitó a formar parte de su cuerpo técnico a partir de enero de 2018.

Los morados estrenan cuerpo técnico, de momento, Vladimir Quesada, asumió en lugar de Paulo César Wanchope. (Jose Cordero)

Hace un año y cinco meses, Saprissa le hizo un homenaje a Marcelo en el Estadio Ricardo Saprissa.

“No me lo esperaba el homenaje. Yo fui ante el Philadelphia (juego por la Concacaf) y ese día no podía creer que cuando salí del estadio la gente fuera tan generosa conmigo, yo me fui hace 13 años, no hace dos días y no me voy a cansar de agradecer cómo es la gente conmigo en Costa Rica”, dijo Marcelo ese día que lo recibieron en el estadio morado.

Ese día se le preguntó a Marcelo si algún día volvería a Saprissa.

“Le agradezco a la afición, pero la gente que me conoce sabe que soy respetuoso de los cuerpos técnicos y mientras haya colegas le doy mi respaldo a ellos.

“Si me decías que ‘si en algún momento de mi carrera’ la vida dirá, pero hay que seguir respaldando al cuerpo técnico y al plantel”, expresó Tulbovitz.

