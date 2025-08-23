Aficionados de Saprissa dejan claro qué piensan del regreso de Vladimir Quesada como técnico

En el Deportivo Saprissa no le dieron muchas vueltas al tema: los resultados no se le daban al equipo y, como suele suceder en estos casos, quien alista maletas es el entrenador.

Esto sucedió con Paulo César Wanchope, a quien le dieron las gracias y, una vez más, la cabeza del equipo es Vladimir Quesada.

El técnico dejó sus funciones como encargado de las ligas menores para asumir el reto de enderezar al plantel, que esta noche a las 8 p.m. enfrenta a Sporting.

El martes de la otra semana se juega la vida en la Copa Centroamericana de la Concacaf: está obligado a derrotar a Motagua para avanzar, y el sábado siguiente recibe a Alajuelense en el primer clásico del torneo.

Tremendo reto para Vladimir, quien debe rendir de inmediato y conseguir los objetivos de una vez.

¿Están de acuerdo los seguidores de Saprissa con que Vladimir sea el nuevo entrenador? ¿Preferían que siguiera Paulo César, o lo mejor era traer a un extranjero?

A los aficionados se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué les parece que Vladimir Quesada sea otra vez el técnico de Saprissa?

Las opciones de respuesta fueron: Es lo mejor, con él se ganaron cuatro títulos; antes lo quitaron porque el equipo no rendía con él y ponerlo es volver atrás; no habrá mejora, ya Vladimir vivió su mejor momento, era mejor traer a otro; debieron darle continuidad a Paulo Wanchope; debieron traer un técnico extranjero.

Esta fue la respuesta de los aficionados de Saprissa en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 1.305 personas. De ellas, 943 (72%) consideraron que Vladimir es lo mejor, con él se ganaron cuatro títulos; 156 (12%) opinaron que antes lo quitaron porque el equipo no rendía con él, y ponerlo es volver atrás, no habrá mejora; 86 (7%) señalaron que Vladimir ya vivió su mejor momento y era mejor traer a otro; 70 (5%) señalaron que debieron darle continuidad a Paulo Wanchope; y 50 (4%) indicaron que debieron traer a un técnico extranjero.

“La dirección técnica será asumida por Vladimir Quesada, un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador, conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del saprissismo.

“En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como a los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado”, informó Saprissa para darle la bienvenida a Vladimir.

Vladimir Quesada volvió al banquillo del Deportivo Saprissa y esta noche dirige contra Sporting.

Desde la última vez que dirigió al equipo han pasado 10 meses para Vladimir, quien en ese tiempo estuvo con las ligas menores del club, pero una vez más volvió a dar el “sí”.

“Soy empleado de la institución y voy a estar donde me ocupen”, dijo Vladimir en muchas ocasiones. De nuevo, le corresponde ser el guía del plantel, comandar desde el banquillo y, contra Sporting, se le presenta el primer reto.

