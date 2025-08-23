¿Qué pasó con Gilberto ‘Tuma’ Martínez en Saprissa? Esto es lo que se sabe

El Deportivo Saprissa vive momentos de cambios: se marchó Paulo César Wanchope y en su lugar volvió el de siempre, Vladimir Quesada, quien asumirá una vez más como timonel del equipo.

El cuadro morado informó sobre la variante en el cuerpo técnico, pero no se dio a conocer qué pasó con uno de los integrantes más importantes de Wanchope en el banquillo, Gilberto “Tuma” Martínez, quien en marzo de este año llegó al equipo de la mano de Wanchope.

“Siempre quise trabajar con él en algún momento. Cuando se dio esta posibilidad de venir al Saprissa, todo cuadró”, dijo Paulo sobre Martínez el día de su presentación.

En ese instante, Wanchope dio razones específicas para haber escogido al “Tuma” como su asistente.

LEA MÁS: Saprissa dice adiós a Paulo Wanchope y anuncia a su nuevo entrenador

“Jugó 20 años en la liga italiana. Se preparó como entrenador. Fue uno de los mejores defensores de la historia de nuestro fútbol. Es un exjugador de Saprissa muy querido. Es una muy buena combinación. Es un complemento muy bueno”, expresó Paulo.

Pero Gilberto Martínez perdió protagonismo, al menos así sucedió el miércoles pasado, en el partido que Saprissa disputó de visita contra el CAI en la Copa Centroamericana de la Concacaf. El exdefensor no fue tomado en cuenta.

“Tuma” no viajó con el equipo y Paulo se apoyó en Mario Herrera como su asistente, así como en Carlos Villalobos, preparador físico del plantel.

¿Y el “Tuma”?, se preguntará usted. Es la misma consulta que La Nación le hizo a Saprissa, que dio una respuesta que deja entrever que Gilberto no será asistente de Vladimir Quesada.

“Él (Gilberto Martínez) ha venido haciendo trabajo específico en el área defensiva en todas las divisiones menores, entonces se mantiene en la institución”, respondió el departamento de prensa de los morados.

En su etapa anterior como entrenador morado, Vladimir Quesada tuvo como asistentes a Rándall Row, hoy seleccionador de la Sub-17, y a Ricardo Arguedas, quien es el técnico de Uruguay de Coronado en la Liga de Ascenso.

Gilberto Martínez fue asistente técnico de Paulo César Wanchope en el Deportivo Saprissa, pero últimamente lo pasaron a trabajar en ligas menores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa no informó quiénes serán los asistentes de Quesada, quien no tuvo tiempo para preparar al equipo, porque el reto es inmediato. El sábado, a las 8 p.m., los tibaseños reciben a Sporting, por lo que Vladimir llegará al compromiso con uno o ningún entrenamiento con el plantel.

Luego de ese juego, el desafío crece para Vladimir, porque el martes de la próxima semana recibe al Motagua de Honduras en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los morados están obligados a ganar para seguir con vida en el torneo.

Tras ese encuentro, se viene el clásico, programado para el sábado 30 de este mes en el Ricardo Saprissa, y sin duda los tibaseños están obligados a elevar su rendimiento.

Es cuestión de tiempo para saber si Gilberto “Tuma” Martínez se convertirá en la mano derecha de Vladimir, como lo fue de Paulo, pero de momento lo reubicaron en las divisiones menores.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.