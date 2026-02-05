Puro Deporte

Un nuevo estadio se alista en Centroamérica y promete comodidades de ‘primer mundo’

El nuevo estadio que ya tiene un terreno definido y un anteproyecto será un ‘distrito de entretenimiento 24/7′ en Centroamérica y aquí conocerá más detalles

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El nuevo estadio de Alajuelense tendría una capacidad para 25.000 aficionados.
El nuevo estadio de Alajuelense tendría una capacidad para 25.000 aficionados y será toda una novedad en Centroamérica. (Gensler y Alajuelense/Gensler y Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseNuevo Estadio de Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.