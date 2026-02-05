Un nuevo estadio se alista en Centroamérica y promete comodidades de ‘primer mundo’

El nuevo estadio de Alajuelense tendría una capacidad para 25.000 aficionados y será toda una novedad en Centroamérica.

La firma global de arquitectura Gensler reveló los detalles de lo que será la nueva casa de la Liga Deportiva Alajuelense, un proyecto que trasciende las fronteras de Costa Rica para perfilarse como uno de los reductos que darán de qué hablar en Centroamérica.

Definido por los expertos como un complejo de “primer mundo”, la obra no se limita a la construcción de una cancha de fútbol, sino que apuesta por la creación de un distrito de entretenimiento 24/7, un modelo de desarrollo urbano que busca elevar los estándares de la región.

Según Omar Quesada, líder regional de la práctica de Sports de Gensler Costa Rica, la visión es convertir el recinto en un ecosistema vivo donde el aficionado centroamericano deje de ser un espectador pasivo para convertirse en protagonista.

El diseño contempla plazas públicas y edificios periféricos que darán soporte a una experiencia integral, aprovechando un terreno de 16 hectáreas estratégicamente ubicado en La Garita de Alajuela.

Este punto es clave a nivel regional, pues su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las principales rutas terrestres del país (Ruta 1 y Ruta 27) lo posicionan como un destino accesible tanto para el público local como para los turistas que visitan el istmo. Y eso lleva a pensar que a futuro, ahí mismo podría levantarse un hotel.

El proyecto, que se desarrollará por fases, iniciará con la construcción del estadio como motor generador. La idea es que pueda levantarse en cuatro o cinco años, aunque ya existe un anteproyecto que permite visualizar la obra.

Sin embargo, el plan maestro a largo plazo es robusto: se proyectan torres de uso mixto con comercio en los primeros niveles, hotelería y soluciones de movilidad que buscan mitigar el impacto vial de la zona.

Liga Deportiva Alajuelense presentó el anteproyecto del nuevo estadio y el diseño final podría tener algunos cambios. (Cortesía/Cortesía)

Para el diseño, Gensler asegur que se apoya en consultores internacionales bajo las mejores prácticas globales, asegurando que el distrito sea funcional no solo en vehículos particulares, sino a través de sistemas de transporte público y privado.

El componente histórico y emocional también jugará un rol fundamental en esta obra de impacto urbano.

El complejo contará con el Boulevard de la Victoria, una vía que rendirá homenaje a la identidad del club mediante el uso de ladrillos, evocando la famosa marcha del ladrillo.

Asimismo, la Plaza 1919 se conceptualiza como el epicentro de los fan fests, sirviendo además como el punto de acceso principal para La Doce, como se llama la barra de la Liga.

Con esta propuesta, Alajuelense y Gensler no solo pretenden construir un estadio, sino que aportarán modernidad en la arquitectura deportiva de Centroamérica, fusionando la pasión del fútbol con el desarrollo inmobiliario.

