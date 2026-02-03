Nuevo estadio de Alajuelense promete ser diferente a otros en Centroamérica

Liga Deportiva Alajuelense ambiciona que su nuevo estadio sea una realidad dentro de unos cuatro o cinco años. La intención del club y de la firma de arquitectura Gensler es que ese recinto se diferencie de otros en Centroamérica.

¿Cómo? El anteproyecto de ese nuevo estadio de la Liga tiene influencia de la tendencia que marca la pauta actual en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos; pero también incorpora algunas características del último grito de la moda en Europa, aunado a inspiración original.

Desde que Lionel Messi llegó a la MLS, allá se generó una revolución, al punto de que el fútbol dejó de verse solo como ir a un partido y punto. Ese efecto lo visualizan en la Liga, sin Messi, pero con prácticas que implican una experiencia diferente.

“La diferencia con otros estadios yo diría que radica en que el fan es el centro; no estamos diseñando solo para que el jugador rival de repente se sienta intimidado, o que el local se sienta súper apoyado y que las esquinas estén cerradas.

”Todo lo tomamos en cuenta, pero lo que estamos diseñando en paralelo es esa experiencia, de que usted no va al estadio solo por el partido, sino que quiera ir por todo”, expresó Omar Quesada, líder regional de la práctica de Sports de Gensler Costa Rica, que es la firma a cargo del diseño.

Además, citó al “Club 1919″ como una de las diferencias que tendría el nuevo estadio de Alajuelense con respecto a otros recintos de Centroamérica.

“Es una oferta de asiento que permite ir a ver a los jugadores antes de salir al terreno de juego. ¿Dónde ha tenido una experiencia como esa, de sentir la respiración del jugador antes de salir a darlo todo? Eso es parte de las experiencias que estamos haciendo, incluso con FIFA, y algunas cosas las queremos traer”, apuntó.

Todavía no está tomada la decisión final sobre si se quiere que las cuatro graderías tengan cubierta, en el nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense. (Gensler y Alajuelense/Gensler y Alajuelense)

Por eso insiste en que este nuevo estadio está pensando en que sea para el aficionado.

Entre las novedades que tendría la casa que ambiciona Alajuelense, se encuentra la iluminación, que va a estar integrada a la cubierta, no con postes de luz, y que van a alcanzar una altura promedio de 30 metros.

A nivel de acústica, al ser más cerrado, La Doce —barra de la Liga—, se sentirá con mayor fuerza y el ambiente se percibirá de una manera distinta.

El plan maestro que se le presentó a los asociados de Alajuelense el 31 de enero mostró que el estadio tendría las cuatro graderías cerradas. Sin embargo, esa decisión no está 100% tomada.

Según Omar Quesada, la parte de la cubierta es algo que todavía está en estudio, principalmente en el sentido de si se pone la cubierta en el costado sur.

“Vimos cómo Chivas tuvo que conseguir luminarias gigantescas que encarecería el mantenimiento y la zona es buena a nivel climático. Entonces, realmente todavía las fachadas pueden seguir evolucionando, igual que los techos y otros espacios, porque estamos con el 50% del anteproyecto”, mencionó el arquitecto.

