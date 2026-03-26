Puro Deporte

Un nuevo estadio en Latinoamérica de $50 millones: este es el proyecto que promete revolucionar el entretenimiento en la región

Un moderno estadio cubierto avanza en Latinoamérica con inversión millonaria, espacios VIP y tecnología de punta

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Por El Comercio / Perú / GDA
Un estadio moderno para 12.000 personas en Latinoamérica avanza con inversión millonaria y apuesta por grandes espectáculos.
Un estadio moderno para 12.000 personas en Latinoamérica avanza con inversión millonaria y apuesta por grandes espectáculos. (IG / @UNIVERSO Producciones/IG / @UNIVERSO Producciones)







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El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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