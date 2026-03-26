Un nuevo estadio en Latinoamérica de $50 millones: este es el proyecto que promete revolucionar el entretenimiento en la región

Un estadio moderno para 12.000 personas en Latinoamérica avanza con inversión millonaria y apuesta por grandes espectáculos.

Un ambicioso proyecto en Argentina impulsa la construcción de un moderno estadio cubierto con capacidad para 12.000 personas. La obra contará con tecnología de última generación y una inversión cercana a $50.000.000, con el objetivo de dinamizar la economía local y atraer grandes espectáculos internacionales.

Los estadios multifuncionales son clave en la industria del entretenimiento. Estos recintos permiten eventos sin depender del clima. Garantizan comodidad y mejor calidad de sonido. También fortalecen sectores como turismo, gastronomía y hotelería.

El nuevo recinto en Córdoba apuesta por tecnología avanzada, espacios VIP y eventos internacionales que impulsarán la economía local. (IG / @UNIVERSO Producciones/IG / @UNIVERSO Producciones)

En este contexto surge el Arena Córdoba, un recinto que apunta a convertirse en referencia regional. El proyecto se ubicará en el Distrito Las Artes, en Argentina. Tendrá más de 11.800 m² de construcción.

La iniciativa estará a cargo de Corporación América Inmobiliaria, que confirmó la inversión para desarrollar este espacio de escala internacional. El recinto será el primero de su tipo en la zona con estas características.

El estadio incluirá 36 palcos VIP. Tendrá dos lounges con capacidad para 120 personas cada uno. Estas áreas buscarán atraer eventos de alto nivel y experiencias exclusivas.

El proyecto en Argentina incluirá espacios VIP, tecnología avanzada y eventos internacionales que impulsarán la economía local. (IG / @UNIVERSO Producciones/IG / @UNIVERSO Producciones)

Se estima que el Arena Córdoba esté listo a mediados del 2028. Su operación pretende posicionar a la ciudad como un centro clave para espectáculos masivos en la región.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.