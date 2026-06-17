Puro Deporte

Un Messi gigantesco empata récord histórico de goles en Mundiales

Messi igualó a Miroslav Klose como goleador de Copas Mundiales y apunta a romper pronto la marca en solitario

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
El delantero de la Selección de Argentina Lionel Messi anota uno de sus tres goles de la noche ante Argelia, para empatar una marca en Mundiales.
El delantero de la Selección de Argentina Lionel Messi anota uno de sus tres goles de la noche ante Argelia, para empatar una marca en Mundiales. (JUAN MABROMATA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miroslav KloseKylian MbappéMundial 2026Lionel Messi
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.