Un Messi gigantesco empata récord histórico de goles en Mundiales

El delantero de la Selección de Argentina Lionel Messi anota uno de sus tres goles de la noche ante Argelia, para empatar una marca en Mundiales.

A Lionel Messi le bastó un solo partido en este Mundial 2026 para hacer todavía más grande su leyenda, al empatar la marca histórica de goles en Campeonatos Mundiales.

El 10 argentino se destapó con un hat trick en el estreno de Argentina ante Argelia en Kansas City. Además de darle los tres puntos a su equipo, dejó un apunte dorado para los libros.

Messi llegó a 16 anotaciones en sus seis participaciones en Copas del Mundo, con lo cual igualó al alemán Miroslav Klose, que ostentaba la marca desde 2014.

El delantero alemán hizo sus goles a lo largo de cuatro Mundiales, desde que debutó en la cita de Corea y Japón 2002, donde los germanos obtuvieron el subcampeonato.

Por su parte, Messi inició su historia particular en Alemania 2006 y desde entonces anotó en cinco Copas (en Sudáfrica 2010 se fue en blanco).

La Pulga también tiene el récord de más partidos en Mundiales, con 27, incluyendo el de este miércoles ante unos argelinos que nunca supieron cómo detenerlo.

Messi todavía podría aumentar su récord, pues la Copa apenas está empezando. Pero ojo que detrás viene otro jugador con las credenciales suficientes para amenazar su primer lugar: Kylian Mbappé anotó doblete ante Senegal en su primer juego de este Mundial y llegó a 14 en su contabilidad total.

Por su edad, 27 años, al francés todavía le podrían quedar más participaciones, por lo que Mbappé tendrá la oportunidad de poner en riesgo la marca del argentino.

De hecho, los delanteros de Argentina y Francia tendrán en pocos días chance de romper en solitario la marca de más anotaciones mundialistas.

Messi también dejó atrás al brasileño Ronaldo Nazario, quien acumuló 15 goles y se mantenía en segundo lugar. Todo apunta a que este 2026 Klose quedará en tercer lugar y Ronaldo saldrá del podio.