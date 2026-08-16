Puro Deporte

Un Mariano Torres exigente no se conforma con el buen arranque del Saprissa en la temporada

El volante Mariano Torres aseguró que la rotación que aplica Hernán Medford en el plantel del Saprissa da buenos resultados

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Por Juan Diego Villarreal y Esteban Valverde
Saprissa vs. Mixco
El volante Mariano Torres sigue siendo indiscutible en el engranaje del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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