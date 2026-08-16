Un Mariano Torres exigente no se conforma con el buen arranque del Saprissa en la temporada

Las siete victorias al hilo que contabiliza el Deportivo Saprissa en el arranque de la temporada, incluyendo el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, no nublan el juicio del volante argentino Mariano Torres.

La experiencia y madurez de Mariano lo llevan a estar satisfecho con el accionar del equipo, especialmente con el triunfo de 3-2 ante el Cartaginés, por la cuarta fecha del certamen, que mantiene al Saprissa como líder indiscutible. Sin embargo, aseguró que aún deben mejorar algunos aspectos en el funcionamiento del plantel.

“Este equipo lo viene haciendo bien, pero al final se nos complicó. Siempre tenemos cosas por mejorar. Siempre queremos arrancar de esta manera, pero a veces no se nos da. Esta vez sí vamos por buen camino, pero no tenemos que conformarnos. Tenemos cosas por mejorar, pero siempre ganar nos da confianza”, comentó Torres.

Para el mediocampista suramericano, siempre hay presión por mejorar, mostrar un buen nivel y convencer a los aficionados.

“Es que vestimos una camiseta tan importante, que la exigencia es del día a día, en cada entrenamiento. Todos estuvimos a la altura y se refleja en el rendimiento de cada jugador. Hay cosas por mejorar, pero si estamos ganando es mejor, aunque si es necesario mantener mayor regularidad durante el partido ”, añadió Torres.

De acuerdo con Mariano, la oportunidad de jugar que ha tenido el plantel, ante las decisiones del técnico Hernán Medford, ha beneficiado el desarrollo y el buen nivel de sus compañeros.

“El profe ha estado rotando mucho, entonces, para ganarse el puesto, se debe trabajar duro en los entrenamientos, porque todos lo están haciendo de buena forma. Cada vez que entra uno, lo hace muy bien. No se pierde ni se baja el rendimiento. Estamos contentos con eso y esperamos seguir de la misma forma”, declaró Torres.

Mariano indicó que físicamente se encuentra bien y que, en los partidos que le ha tocado jugar, siente que cumplió y terminó bien. Además, dejó claro que en el Saprissa hay mucha competencia y todos deben dar lo mejor en cada compromiso.