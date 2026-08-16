Jefferson Brenes resurgió entre la confianza de Hernán Medford y el orgullo de portar la ’10′ del Saprissa

Jefferson Brenes disfruta su actual momento en el Deportivo Saprissa, con la titularidad y sus grandes goles ante Cartaginés.

A finales de 2024, el Deportivo Saprissa informó que el volante Jefferson Brenes sufría una lesión de meniscos en su rodilla derecha.

Desde aquel momento, el siquirreño no solo luchó por recuperarse, sino también por encontrar su mejor nivel y volver a ser el futbolista decisivo que incluso fue llamado a la Selección Nacional.

La falta de regularidad y minutos en cancha no le daban oportunidad de resurgir, y los silbidos y reproches de la afición empezaron a escucharse en las graderías del estadio Ricardo Saprissa.

No obstante, esa misma mancha morada, que censuró sus actuaciones en el pasado, este sábado se rindió ante el “10” de su equipo, quien anotó dos golazos para encaminar la victoria del Deportivo Saprissa por 3-2 frente al Cartaginés.

Jefferson, quien también había marcado un doblete ante Puntarenas FC, es el nuevo cañonero del Torneo Apertura 2026, con cuatro conquistas, todas de gran factura, lo que le da confianza al mediocampista de 29 años.

“Estoy tranquilo, poco a poco voy recuperando mi nivel. Los goles y el trabajo me llenan de confianza para seguir creciendo. Voy poco a poco, tomando confianza. Así como he recibido críticas, he recibido el apoyo dentro del camerino”, explicó Brenes.

Para el limonense, no solo fue una oportunidad para demostrar que era capaz de ser figura en Saprissa, sino también de ser digno portador de la camiseta “10” morada, que en su momento llevaron figuras como Alonso Solís o Roy Myers.

“Al final, por portar un número, llevo otro peso. Lo importante es sentirme bien e ir retomando el nivel. De eso se trata todos los días: hacer goles y colaborar con el grupo. Eso es lo importante al tener esa distinción”, destacó Brenes.

Jefferson sin pretemporadas

De acuerdo con Jefferson Brenes, recuperar esa confianza no se da de la noche a la mañana. Después de la lesión quedan las dudas y las recaídas, situaciones a las que tuvo que sobreponerse si deseaba encontrar su mejor versión.

“Retomar el mejor nivel me ha costado. Tomar ese ritmo de competencia que todo jugador quiere. A veces tuve una seguidilla de partidos y después volvía a la banca. En los últimos tres años no había tenido una pretemporada completa y eso también afecta, pero vamos mejorando en cada partido”, admitió Brenes.

Un aspecto que, sin duda, ayudó a Jefferson a subir su nivel y tener la constancia que añoraba fue la decisión del técnico Hernán Medford de rotar el plantel durante el arranque del torneo local, al combinarlo con la Copa Centroamericana.

“Hernán fue claro con nosotros y nos dijo que iba a rotar el equipo, que todos los jugadores íbamos a tener la oportunidad. En el camerino hay una competencia sana y todos hemos levantado la mano cuando nos han necesitado, respaldando las decisiones del entrenador”, manifestó Brenes.

Jefferson parece no solo haber reencontrado esa confianza que buscaba, sino también el apoyo de los seguidores morados, quienes reconocen el esfuerzo del mediocampista y se ilusionan con sus grandes goles.

“La motivación siempre se da en todos los partidos. Más aún aquí, en La Cueva, siempre nos están apoyando y alentando, a pesar de la lluvia, como sucedió en este partido frente al Cartaginés. Es cierto que son exigentes, pero es parte de lo que significa jugar en Saprissa”, finalizó Brenes.