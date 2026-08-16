Puro Deporte

Jefferson Brenes resurgió entre la confianza de Hernán Medford y el orgullo de portar la ’10′ del Saprissa

El volante del Saprissa Jefferson Brenes dejó atrás las lesiones y, de momento, es el goleador del Torneo Apertura 2026

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Por Esteban Valverde y Juan Diego Villarreal
15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Jefferson Brenes disfruta su actual momento en el Deportivo Saprissa, con la titularidad y sus grandes goles ante Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)







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Jefferson BrenesSaprissaTorneo Apertura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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