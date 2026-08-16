A punta de golazos, Jefferson Brenes es el cañonero del Torneo Apertura 2026

El portero brumoso Kevin Briceño está vencido y Jefferson Brenes inicia el festejo, en la gran noche del volante de Saprissa.

El volante del Deportivo Saprissa Jefferson Brenes, con dos golazos ante el Cartaginés, se consolidó como el goleador del Torneo Apertura 2026, con cuatro anotaciones.

Jefferson, quien en el anterior compromiso frente a Puntarenas FC también marcó dos tantos de gran factura, sumó esos goles a los conseguidos ante los brumosos y se convirtió en el cañonero de los tibaseños, superando al panameño Newton Williams, quien suma tres.

Aunque no comenzó como titular en el certamen, sus buenas presentaciones y, ahora, sus goles han convencido al técnico Hernán Medford, quien le dio la titularidad. De esta manera, se convierte en una pieza fundamental para los saprissistas.

⏰ 34' Golazo de Jefferson Brenes para volver a poner arriba a los morados, su segundo gol en la noche. pic.twitter.com/QG4bATfKdP — FUTV (@FUTVCR) August 16, 2026

“Muy feliz, un día muy especial. Los goles se los dedico a mamá en su día, en un día tan especial. En esto del fútbol, a veces uno sacrifica a la familia. Se lo dedico a ella”, afirmó tras el compromiso.

El mediocampista morado indicó que siempre busca estar atento para rematar a marco cada vez que se da la oportunidad.

“Sé cuáles son mis cualidades, trato de no desaprovecharlas y siempre intento rematar de media distancia. Siempre estoy preparado y trato de aprovechar a Newton (Williams), quien por su juego deja muchos espacios y uno debe estar atento”, comentó Brenes.

El “10” del Saprissa, en su segunda conquista, remató desde fuera del área y logró sorprender al guardameta blanquiazul Kevin Briceño.

⏰ 13' Gol de Jefferson Brenes para abrir el marcador entre Saprissa y Cartaginés. pic.twitter.com/oq7WiLZxja — FUTV (@FUTVCR) August 16, 2026

“Estoy tratando de llegar más al área, aprovechando las oportunidades que me da el entrenador. Busco esos espacios y trato de tener entre ceja y ceja el marco contrario para rematar desde fuera del área”, recalcó Brenes.

El volante siquirreño aseguró que el equipo deseaba mantenerse como líder del campeonato, lo cual era uno de sus objetivos al iniciar el compromiso.