Un klínex para el ‘Piojo’ Herrera

Artículo de opinión: Miguel ‘Piojo’ Herrera salió del fútbol de Costa Rica a quejarse de otros por el fracaso de su gestión al frente de la Selección

Por Gustavo Jiménez
Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel 'Piojo' Herrera, en una conferencia de prensa con la Selección de Costa Rica durante la pasada eliminatoria rumbo al Mundial 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







