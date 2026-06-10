Un jugador de Saprissa se marcha del equipo antes de iniciar la pretemporada

Saprissa arranca la pretemporada el próximo lunes y lo hará sin uno de sus jugadores, quien tiene todo listo para marcharse.

Sería la quinta baja, luego de que el club no renovó a Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco. Además, prestó por un año a Rachid Chirino al Inter San Carlos, recién ascendido a la Primera División.

Desde Guatemala, la prensa de ese país aseguró que el arquero Minor Álvarez deja el cuadro tibaseño para unirse al Xelajú.

Guatefútbol, sitio en internet que publica noticias del fútbol chapín, tituló: “El regreso de Minor Álvarez está cerrado”.

Minor Álvarez no pasó de la banca en Saprissa y ahora busca regresar a Guatemala para unirse al Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En una nota firmada por el periodista Javier Pineda, Guatefútbol agregó: “La Junta Directiva de Xelajú MC llegó a un acuerdo con el Deportivo Saprissa de Costa Rica para cerrar el fichaje de Minor Álvarez, quien será uno de los guardametas del equipo para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Álvarez, quien incluso ya está en Quetzaltenango, fue puesto en la puerta de salida del Monstruo Morado, aunque su vinculación con los chivos será en calidad de préstamo por una temporada”, destacó Guatefútbol.

La Nación consultó en Saprissa y una fuente que prefirió no ser identificada dijo: “Aún no tengo que se haya cerrado la negociación, pero fijo se da. Entiendo que hay un acuerdo entre clubes”, señaló la fuente.

Hace una semana, este medio contactó a Minor Álvarez y le preguntó si tenía la posibilidad de unirse al Xelajú.

“Como les he dicho a varios que me preguntan, todos los torneos me llaman de diferentes equipos para jugar con ellos, gracias a Dios.

Y esta no es la excepción; el detalle es que tengo contrato aún con Saprissa. Opciones siempre hay, pero aún nada concreto”, respondió en ese instante. Sin embargo, todo indica que se marchará de Saprissa, donde el torneo pasado casi no jugó, debido a que el cuerpo técnico le dio la titularidad al joven Abraham Madriz.

El arquero de 36 años llegó a las filas moradas para cubrir el espacio que dejó Esteban Alvarado tras su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, el protagonismo esperado nunca llegó. La apuesta principal de Saprissa continuó siendo Abraham Madriz.

Minor Álvarez ya sabe lo que es jugar en Xelajú MC; incluso, fue su primer equipo en Guatemala en 2013, pero apenas participó en tres partidos y sumó 270 minutos.

El tico también militó en Guatemala con Deportivo Malacateco, Antigua GFC, Petapa, Marquense y Cobán Imperial; con este último fue pieza clave para el título del Apertura 2022.

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