Este es el calendario de Saprissa en el Apertura 2026

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kendall Waston es uno de los capitanes y hombres experimentados del Saprissa de Hernán Medford.

La Unafut dio a conocer este martes por la mañana el calendario del Torneo Apertura 2026, que comenzará el 26 de julio y finalizará a finales de diciembre. Esta es la ruta de Saprissa:

Saprissa iniciará su participación el fin de semana del 26 de julio frente al Municipal Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa. Su primer enfrentamiento ante uno de los equipos tradicionales será en la jornada 4, el 16 de agosto, cuando reciba a Cartaginés en La Cueva.

El 6 de setiembre, los morados se medirán por primera vez en el torneo a su archirrival, Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto. Posteriormente, el 20 de setiembre, recibirán al Herediano.

La segunda vuelta tendrá una particularidad para el conjunto tibaseño, ya que enfrentará a los otros clubes tradicionales en un corto periodo de tiempo.

El 18 de octubre visitará a Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza; el 1.° de noviembre recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en el Ricardo Saprissa; y el 4 de noviembre visitará a Herediano, ya sea en el estadio Carlos Alvarado o en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, dependiendo de la disponibilidad del recinto florense.

El Monstruo cerrará su participación en la fase regular el 29 de noviembre ante Inter San Carlos en el Ricardo Saprissa.

Si el equipo dirigido por Hernán Medford logra clasificar a la fase final, disputará las semifinales los días 9 o 10 de diciembre y 12 o 13 de diciembre. La final está programada para el 16 y 20 de diciembre, mientras que una eventual Gran Final se jugaría el 23 y 26 de diciembre.

Este el calendario del Apertura 2026, incluyendo por supuesto todos los partidos de Saprissa: