Fútbol

Este es el calendario del Apertura 2026: ¿Cuándo es el primer Saprissa vs. Alajuelense? ¿Cuál es la primera jornada?

La Unafut dio a conocer el calendario del Apertura 2026. Estos son los partidos de la Primera División

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Por Esteban Valverde
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Rónald Matarrita disputó un balón con Luis Javier Paradela en el clásico que se disputó en el Morera Soto en abril pasado. (Jose Cordero/José Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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