Este es el calendario del Apertura 2026: ¿Cuándo es el primer Saprissa vs. Alajuelense? ¿Cuál es la primera jornada?

Rónald Matarrita disputó un balón con Luis Javier Paradela en el clásico que se disputó en el Morera Soto en abril pasado.

La Unafut anunció este martes el calendario del Torneo Apertura 2026, en el que Herediano defenderá la corona conquistada en el primer semestre del año, con Saprissa y Alajuelense como sus principales retadores. Además, será la primera campaña del Inter San Carlos en la máxima categoría.

El torneo está para comenzar el 26 de julio, mientras que tendría su final de segunda fase el 16 y 20 de diciembre; si fuera necesaria una Gran Final, la misma está programada para el 23 y 26 de diciembre.

Entre los encuentros más llamativos del certamen destacan los clásicos nacionales entre Saprissa y Alajuelense, programados para las jornadas 7 y 14. El primero se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto el 6 de setiembre, mientras que el segundo tendrá lugar en el estadio Ricardo Saprissa el 1.° de noviembre.

La jornada inaugural, prevista para el 26 de julio, contará con los siguientes partidos:

San Carlos vs. Liberia

Cartaginés vs. Inter San Carlos

Herediano vs. Puntarenas FC

Saprissa vs. Pérez Zeledón

Sporting FC vs. Alajuelense

En esta ocasión, la organización del campeonato de la Primera División no realizó una conferencia de prensa para presentar el calendario. Según se informó, el tiempo para confeccionarlo fue limitado debido a las exigencias del calendario internacional de la Concacaf y la FIFA, que incluye competiciones como la Copa del Mundo 2026, la Copa Centroamericana y la Liga de Naciones, entre otras.

Por otra parte, se dio a conocer que el torneo estará dedicado a Errol Daniels, histórico exjugador de Alajuelense, quien durante más de cuatro décadas ostentó el récord de máximo goleador del campeonato nacional con 196 anotaciones. Actualmente, esa marca pertenece a Víctor Núñez, con 246 goles.

Daniels fue el máximo artillero de la Primera División en seis ocasiones: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1970.

Calendario completo: