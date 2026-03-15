Puro Deporte

Un jugador de Saprissa se echa la culpa por la derrota ante Cartaginés

El morado dijo que no estuvo en su día frente a los brumosos

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Por Milton Montenegro

Es claro que en el fútbol gana el que anota más goles, sin importar cuántos disparos hizo a marco. El reflejo de lo anterior fue el partido que el Deportivo Saprissa perdió 2-1 contra Cartaginés.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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