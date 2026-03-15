Un jugador de Saprissa se echa la culpa por la derrota ante Cartaginés

Es claro que en el fútbol gana el que anota más goles, sin importar cuántos disparos hizo a marco. El reflejo de lo anterior fue el partido que el Deportivo Saprissa perdió 2-1 contra Cartaginés.

Los morados se despacharon con 11 remates, cuatro de ellos directos, y solo un gol marcaron. Los brumosos hicieron tres, dos directos que terminaron en las redes y uno desviado.

Si fuera por números, Saprissa fue mejor, pero las cifras no inclinan la balanza, son los goles, y Cartaginés los marcó y es el nuevo líder del certamen.

Al terminar el partido, los jugadores de Saprissa que hablaron con la prensa en la zona mixta expresaron estar dolidos porque dejaron escapar la posibilidad de llegar al primer lugar, pero uno de ellos se echó la culpa por la caída en el Estadio Fello Meza.

“Yo tomo la responsabilidad, como ustedes vieron, tuve muchas opciones de gol y no las pude meter, por eso el primero en hacerse responsable soy yo. Me responsabilizo”, dijo el atacante panameño Tomás Rodríguez.

El canalero no hizo mal juego, pero las ocasiones que falló, una de ellas solo frente a Kevin Briceño, guardameta de Cartaginés, empañan cualquier corrida, desmarque, buen movimiento y hasta la entrega en la cancha.

En el primer tiempo, Tomás sacó un derechazo que Briceño rechazó; quiso tomar el rebote, pero pifió con la zurda. En el inicio del segundo tiempo, cuando su equipo ganaba 0-1, al minuto 49, Jefferson Brenes dejó a Rodríguez de cara al gol, pero, ante Briceño, le estrelló el balón en las piernas.

El panameño Tomás Rodríguez vivió un partido para el olvido contra Cartaginés, debido a las opciones que falló frente al marco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En la parte de adelante no fui tan sólido con el gol, pero debo estar fuerte mentalmente, porque vienen más partidos y hay que sumar”, indicó Tomás Rodríguez.

Para el panameño, dejaron escapar la oportunidad de ser primeros; si Saprissa ganaba, era líder con 24 puntos, pero quedó tercero con 21.

“No se nos dio y hay que seguir, todavía quedan puntos en juego y tenemos que sumar. Sabíamos que era un partido clave, una final, pero también hay que darle mérito a Cartaginés, que fue bastante intenso”, opinó Tomás.

Rodríguez expresó que intentaron equiparar el buen desempeño de los locales en el complemento y se conformó diciendo que fueron mejores en el primer periodo.

“En el primer tiempo fuimos superiores y tomamos ventaja. Tenemos que estar fuertes; quedan puntos en juego y hay que sumar. En el primer tiempo fuimos intensos, en el segundo tratamos de ser iguales en los primeros 15 minutos, pero nos marcan el empate y luego el 2-1. Hay que seguir adelante y, en los partidos que vienen, sumar de tres”, manifestó Rodríguez, quien ha marcado tres tantos con Saprissa, pero un partido más claro para hacer al menos dos goles no ha tenido como ante Cartaginés, y falló.

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