La sincera confesión de Hernán Medford tras perder el segundo partido con Saprissa

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, aceptó que Cartaginés no solo fue mejor que su equipo en el complemento, sino que anotó las opciones que tuvo y su escuadra no.

Añadió que Kevin Briceño fue punto alto de los brumosos, porque evitó al menos un gol más de su equipo, pero reconoció que no pueden desperdiciar de cara al gol.

- Han tenido dos oportunidades para asumir el liderato y no lo lograron. ¿Cuáles son las razones para no conseguirlo y por qué Cartaginés le dio vuelta al marcador?

- Hicimos conciencia de que fue un partido donde no nos alcanzó un tiempo. Hicimos un buen primer tiempo y el segundo no; ellos sumaron dos y nosotros uno. Tuvimos opción de buscar el primer lugar y no lo logramos, pero todos los equipos de arriba lo buscan y quedan partidos suficientes. Fallamos y no nos puede volver a pasar lo que hicimos en el segundo tiempo.

- ¿Qué evaluación hace de los segundos tiempos de su equipo, porque igual le pasó contra Sporting y perdieron el partido?

- Sí hay cosas que debemos analizar: tuvimos oportunidades y la gran diferencia es que Cartago fue más efectivo, y eso hace la diferencia en el fútbol. Cartago se lleva los tres puntos bien y cero excusas. No nos alcanzó un tiempo; el primero sí lo hicimos bien, pero, para tener chance de ganar un partido, se debe hacer más y no solo jugar bien un tiempo.

Hernán Medford sufrió con el desempeño de su equipo en el segundo tiempo contra Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué validez le da al primer lugar, porque algunos dicen que en semifinales es otro campeonato?

- Es sumamente importante, da opción de otra final y respeto a quienes piensan diferente. No voy a venir a objetar cosas contra unos colegas, yo los respeto, pero es importante el primer lugar. Me ha tocado ser primer lugar y no he ganado campeonatos, pero sí es importante.

- Amarini dice que, en un top de técnicos destacados de Costa Rica, usted es uno de ellos. ¿Qué piensa de eso y cómo corregir esa falta de definición?

- El portero de ellos sacó tres o cuatro ocasiones y eso es donde nosotros fallamos, y hay que darle virtud al portero, que es buen arquero. Hay que ver lo que dejamos de hacer y ser más efectivos; no nos pueden marcar y debemos anotar. Ellos, en el segundo tiempo, fueron efectivos y nosotros no. Con lo que dijo Amarini, qué bueno que venga alguien de afuera a resaltarlo y le doy las gracias a Amarini, porque lo conozco y, para mí, es de los mejores técnicos de Centroamérica y sus títulos lo avalan.

- ¿Lo limita que le hayan llamado jugadores a la Selección?

- Hay que ayudar; el técnico de Costa Rica es nuevo y soy feliz de que llamen a mis jugadores a la Selección. Si los llaman es porque están bien y nunca voy a estar en contra de esos llamados, y quienes debemos acomodarnos somos nosotros para estar esos tres días sin ellos.

- ¿Cree que Amarini Villatoro conocía bien su estrategia y por eso le ganó?

- Uno estudia al rival y, al final, alguno tiene que ganar; se puede empatar, pero no ganamos y debemos darle mérito, no quitarle mérito a un colega que te ganó. Respetar, y nos ganó bien, y ver para adelante. No puedo ver para atrás; hay que hacer conciencia, tenemos que mejorar y no pueden pasar ciertas cosas.

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