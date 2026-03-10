Puro Deporte

El efecto Hernán Medford: los jugadores que renacieron en el Saprissa con la llegada del ‘Pelícano’

Varios futbolistas logran el protagonismo con el entrenador. El caso más llamativo es el de Jorkaeff Azofeifa

Por Milton Montenegro

Desde la llegada de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa, el equipo presenta un repunte en el campeonato que lo tiene peleando por la cima.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

