El efecto Hernán Medford: los jugadores que renacieron en el Saprissa con la llegada del ‘Pelícano’

Desde la llegada de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa, el equipo presenta un repunte en el campeonato que lo tiene peleando por la cima.

Con 21 puntos, los morados están a una unidad del Herediano, líder del torneo, al que derrotaron el domingo pasado con marcador de 2-1.

Con Hernán, el plantel registra cinco victorias en seis compromisos y solo lleva una derrota, en casa, contra Sporting. En el Torneo de Copa, los tibaseños clasificaron a semifinales al despachar a Carmelita.

El ascenso de la mano de Medford no solo se nota en lo grupal, sino también en lo individual, donde varios futbolistas aprovecharon la presencia del estratega para elevar su rendimiento.

Quizá el caso más llamativo es el de Jorkaeff Azofeifa, tomado en cuenta por Medford desde el primer encuentro que dirigió. Azofeifa ha estado en los seis compromisos de Hernán, en cuatro de ellos como titular, y actuó en todo el partido.

Con Hernán, Jorkaeff suma 500 minutos de los 990 que ha disputado el equipo y cuenta con una asistencia, tras la espectacular jugada ante Herediano. De los cinco juegos que dirigió Vladimir Quesada, anterior entrenador, Azofeifa solo jugó 65 minutos y dio una asistencia.

De esta forma, el lateral izquierdo aprovecha la ausencia de Joseph Mora por lesión.

Otro que se ha visto mejor con Hernán es Jefferson Brenes, quien con Vladimir solo jugó 45 minutos y con Medford ha tenido presencia en los seis choques desde que llegó al equipo, sumando un total de 272 minutos. Además, en el Torneo de Copa colaboró con tres anotaciones.

Ricardo Blanco es uno de los jugadores que se ha ganado la confianza de Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ricardo Blanco acumula 299 minutos; en tres juegos con Vladimir hizo 129 y ha estado en cinco partidos con Medford, con quien suma 170 minutos. En el último choque, frente a Herediano, fue titular y actuó en todo el compromiso.

Otros que han tenido más presencia con el cambio de timonel son Alberth Barahona, quien cuenta con 313 minutos —166 con Vladimir, que los cumplió en dos juegos—, pero con Hernán tuvo participación en cuatro encuentros y sumó 147 minutos.

Ariel Rodríguez, quien tiene 275 minutos y tres goles, participó en los cinco partidos de Vladimir, completó 133 minutos y anotó un gol. Con Hernán posee dos tantos y 142 minutos.

“Voy poco a poco, todavía no siento que estoy en mi nivel al 100%. Sé que por ahí no he llegado a completar los 90 minutos, pero creo que eso me lo van dando los partidos. Físicamente me siento mejor; de la lesión ya pasé, me siento fuerte también. Por ahí me falta más condición, pero la única manera es jugando, y creo que Hernán me lo ha expresado. He sido sincero cuando me siento cansado, y se los hago saber”, aseguró Jefferson Brenes luego del encuentro del domingo pasado contra Herediano.

Jefferson se siente mejor; fue titular en los últimos dos partidos con el equipo, al punto de rozar el protagonismo, y ya piensa en regresar a la Selección Nacional.

“Es el sueño de todo jugador estar en la Selección Nacional, pero obviamente la única manera es jugando. Por ahí, él viene (Bocha) y no conoce mucho el medio, entonces es bueno que visite estadios. Siempre lo he dicho: no solo hay que agarrar jugadores de los grandes, ya que en los pequeños hay buenos futbolistas, pero es un proceso largo. También hay que aprovecharlo de la mejor manera. La única manera de esperar un llamado es estar jugando”, agregó Brenes.

Más allá de lo que piense uno u otro, o de los objetivos personales, la realidad es que en el Saprissa de Medford hay jugadores que aprovechan al máximo, algo en lo que el entrenador ha hecho hincapié: cuando llega la oportunidad, no deben soltarla.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.