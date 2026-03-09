Puro Deporte

Hernán Medford: ‘Le pasamos por encima a Herediano’

El entrenador morado se quejó: ‘Nos quisieron jugar sucio al programarnos un partido con solo 48 horas de descanso’

Por Milton Montenegro
Partido Saprissa vs Herediano.
Hernán Medford dijo que corrigieron los errores del partido pasado y lograron derrotar a Herediano. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Milton Montenegro

