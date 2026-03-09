Hernán Medford: ‘Le pasamos por encima a Herediano’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que alguien le quiso jugar sucio a su escuadra, porque jugó el jueves pasado contra Sporting y le programaron el partido contra Herediano para el domingo.

Sin embargo, Hernán añadió que se vio que su equipo está muy bien preparado físicamente. Para el timonel morado, la victoria 2-1 de su escuadra fue merecida porque superaron a los florenses.

- ¿Qué rescata de esta victoria contra Herediano y qué valoración hace de Jorkaeff Azofeifa?

- Como dije en el partido pasado, no teníamos excusas porque el equipo fue superior. Espero que analicen el partido; cuando un equipo de Saprissa juega con esa intensidad, el triunfo es meritorio. Le pasamos por encima a Herediano en todo: en fútbol, en intensidad, en lo táctico, y les recomiendo que analicen el partido. Vimos a Saprissa tácticamente bien parado, intenso y corriendo. Nos quisieron jugar sucio, porque nos hicieron descansar 48 horas y Heredia descansó 72, y se jodió quien nos hizo eso. Corrimos más con menos tiempo de descanso. Le hablo a mis jugadores, hago que se la crean y vean la calidad que tienen, y luego es de ellos.

- ¿Qué tan importante era ganar, mandaron un mensaje con esta victoria?

- No enviamos ningún mensaje, es una realidad: le pasamos por encima a Herediano y ganamos bien. Hace unos días acepté que nos ganaron bien (Sporting); nos dolió, pero recapacitamos, cambiamos y estoy muy contento porque los muchachos son muy receptivos. Aceptamos que no jugamos bien el partido pasado y eso nos hizo ver bien en este compromiso, porque aceptamos nuestros errores y buscamos corregir.

- ¿Qué se debe mejorar?

- Casi ningún entrenador te va a decir qué mejorar, y eso lo hacemos en la cancha. Es muy difícil que un entrenador haga público en qué debe mejorar su equipo.

- ¿Qué piensa de casi jugarse el liderato de vista, porque enfrentarán varias salidas?

- Está bien jugar contra todos, y todo equipo tiene mi respeto. Les dije a los muchachos: si jugamos como lo hicimos hoy, podemos buscar el primer lugar y estamos más cerca, y depende de nosotros. Llegamos y debemos ser más efectivos en la táctica fija, tuvimos 12 tiros de esquina.

- ¿Qué piensa de Cartaginés el próximo rival?

- No estaba pensando en Cartago, era en Herediano. Ya en la semana les hablaré de Cartaginés, mi cabeza estaba en Herediano, un rival muy complicado. A partir de mañana me enfoco en Cartaginés.

- ¿Cuánto trabajo cree que ha completado al frente de Saprissa?

- Vamos poco a poco y debemos seguir trabajando, y es todo el cuerpo técnico, es algo de todos, y creo que los jugadores entienden lo que queremos.

