Un ídolo del Herediano que nunca fue expulsado es el dedicado del Torneo Clausura 2026

La Unafut dio a conocer el dedicado para el Torneo Clausura 2026, que iniciará el miércoles 14 de enero del 2026

Por Juan Diego Villarreal
Germán Chavarría sumó 492 partidos en la Primera División, todos con el Herediano. Aquí, en una actividad posterior a su retiro. (Albert Marín)







