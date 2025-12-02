Un ídolo del Herediano que nunca fue expulsado es el dedicado del Torneo Clausura 2026

Germán Chavarría sumó 492 partidos en la Primera División, todos con el Herediano. Aquí, en una actividad posterior a su retiro.

El Torneo Clausura 2026, que tiene programado arrancar el próximo miércoles 14 de enero del 2026, tendrá como su dedicado a un ídolo del Club Sport Herediano que nunca fue expulsado del terreno de juego.

Se trata del exvolante German Chavarría quien sumó a través de su carrera deportiva 492 partidos en la Primera División y fue mundialista en Italia 90. Además participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

German, en su carrera deportiva, solo vistió la camiseta rojiamarilla, en el cual fue campeon en seis ocasiones.

“La verdad es una gran alegría y un enorme orgullo que me dieran esta distinción. Le agradezco a la Unafut que me tomaran en cuenta. Se lo quiero dedicar a mi familia, quien me apoyó a lo largo de mi carrera deportiva”, comentó Chavarria.

*Noticia en desarrollo